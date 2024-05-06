Украинцы раскритиковали цифрового спикера МИДа из-за внешности

Прототип киберконсультанта МИД Украины вызвал скандал в стране: гражданам не понравилась внешность цифрового спикера. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

В мае МИД Украины представил цифрового спикера, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. Образ девушки назвали «Виктория Ши», она будет озвучивать консульскую информацию. Ее прототипом стала певица и модель Розали Номбре.

Отец Номбре родом из Кот-д’Ивуара, и украинцы в Сети оказались недовольны выбором прообраза консультанта из-за внешности модели. Та пожаловалась в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на множество расистских оскорблений в свою сторону.

«Я уже давно знакома с теми пещерными людьми, которые из своих убежищ пишут анонимные сообщения в интернете. Меня удивило другое. Они писали: «Не могли взять украинку?» Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — цитирует слова девушки ТСН в своей публикации от 1 мая.

Другой причиной возмущения пользователей стала поездка Номбре в Донецк в конце января 2022 года. Телеканал приводит высказывание из соцсетей украинского журналиста Вадима Гладчука, который заявил, что МИД его страны занимается «глорификацией предателей».

Сама Номбре рассказала, что после поездки в Донецк прошла множество проверок Службы безопасности Украины (СБУ), которая в итоге не нашла в ее путешествии нарушений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала образ темнокожей девушки в качестве киберконсультанта украинского внешнеполитического ведомства «позорным заигрыванием с расовой темой». Захарова вспомнила, что в марте-апреле 2022 года Афросоюзу пришлось заступиться за группу студентов из Африки, которым не давали покинуть страну. Более того, пограничники не позволяли им стоять в одной очереди с украинцами. Представитель российского МИДа отметила, что Киев отрабатывает гранты по продвижению «толерантности», не поддерживая в реальности расовое равенство.