Аватары под подозрением: эксперты предупредили о риске преступлений в метавселенных

Метавселенные, переживающие бурное развитие в XXI веке, могут стать местом совершения преступлений — об этом предупредили эксперты. Один из подобных случаев недавно был зафиксирован в Великобритании, где группа игроков надругалась над цифровой личностью девочки-подростка. Подробности о том, какие возможности метавселенные открывают для преступников и как бороться с подобными угрозами, читайте в материале «Известий».

Цифровое насилие

Полиция Британии приступила к расследованию виртуального преступления на сексуальной почве, об этом недавно сообщило местное издание Mail Online. Как говорится в публикации, группа игроков, которыми были взрослые мужчины, надругались над цифровой личностью девочки-подростка.

При этом преступление было совершено в виртуальной комнате, в которой на тот момент находилось большое количество пользователей. Британские журналисты отмечают, что пострадавшая не испытала физических последствий нападения, однако его негативный эффект на психику подростка был не меньше, чем если бы это преступление было совершено в реальной жизни.

В данный момент правоохранительные органы Великобритании не раскрывают подробности расследования необычного дела — предположительно, из-за опасений, что по ряду причин судебное преследование подозреваемых может быть или затруднено или невозможно в принципе. Проблема в том, что преступления в метавселенных — это абсолютно новый вызов для правосудия всех стран мира.

Фото: Global Look Press/dpa/Georg Wendt

При этом новости о них появляются уже не в первый раз. Так, в 2022 году 44-летняя Нина Джейн Патель из Лондона заявила, что над ней «практически надругались» в метавселенной Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Причем это произошло всего несколько секунд спустя после того, как Патель попала в новый виртуальный мир.

Риски метавселенных

Как говорит в беседе с «Известиями» эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин, виртуальные вселенные (метавселенные) — это нечто среднее между игрой и социальную сетью, где геймер испытывает максимальное погружение в процесс: общается с другими игроками, а также находит единомышленников и друзей.

— При таком тесном контакте и общности интересов злоумышленники с помощью социальной инженерии могут обманом выведать конфиденциальные данные, подкинуть фишинговую ссылку или веб-страницу с вредоносным программным обеспечением (ПО), — говорит эксперт.

По словам Шуленина, поскольку многие геймеры — это люди подросткового возраста, опытным мошенникам проще войти к ним в доверие и впоследствии достичь своих целей. В свою очередь, адвокат и управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин указывает на то, что в метавселенных легко выдавать себя за другого, вызывая у потенциальных жертв ложное чувство безопасности.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Rudiger Wolk

Это играет на руку не только мошенникам, но и другим преступникам, включая педофилов. Кроме того, отмечает Матюнин, в метавселенных теоретически могут совершаться разнообразные преступления, включающие подготовительную часть: речь, среди прочего, идет о подстрекательстве, поиске или вербовке пособников и исполнителей, обсуждении планов, отработке преступных действий, поиске потенциальных жертв и установление контактов с ними.

— Уже после совершения преступлений в метавселенных может осуществляться воздействие как на жертв, так и на свидетелей — к примеру, запугивание или подкуп, — говорит специалист.

По мнению Матюнина, ситуацию усугубляет тот факт, что страх перед наказанием в реальной жизни сдерживает многих, но в метавселенных на первый взгляд отсутствует угроза ответственности, что может стать спусковым крючком для отдельных людей к совершению противоправных действий. И речь здесь не только о профессиональных преступниках.

Отделить всё опасное

Если метавселенная строится на принципах анонимности и автономности пользователей, при этом в ней отсутствует цензура, нет моральных запретов и разрешены вещи, за которые в реальной жизни пришлось бы расплачиваться свободой, рано или поздно она сильно заинтересует государство , считает Олег Матюнин. По словам эксперта, со временем власти будут вынуждены инициативно вмешиваться в регулирование виртуальных отношений.

— Преступления в цифровом пространстве могут наказываться по закону — там, как и в реальной жизни, действует ответственность за оскорбления, клевету, преследование и сексуальные домогательства, — говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Фото: Global Look Press/Ingram Images

В то же время, по словам эксперта, многие законы, существующие сегодня, не всегда могут полноценно защищать пользователей в виртуальном пространстве — но определенные наработки, решающие эту проблему, уже есть в ряде стран мира. При этом в будущем законодательство, касающееся метавселенных, должно совершенствоваться и дополняться.

Как отмечает специалист, создатели виртуальных пространств также могут внести свой вклад в эту работу, создавая правильные и разумные механики взаимодействия между пользователями и метавселенными. Так, в современных онлайн-играх есть зоны, свободные от конфликтов Player versus player (PvP, «Игрок против игрока»). Но есть, напротив, специальные PvP арены и зоны, где игроки могут безнаказанно «убивать» друг друга.

— Аналогичные механики должны быть реализованы и в метавселенных, — считает Дмитрий Овчинников. — Общественные места должны быть отделены от приватных зон, а при посещении последних пользователи должны быть осведомлены о возможных последствиях.

Механизмы защиты

По мнению Константина Шуленина, на сегодняшний день защититься от рисков преступлений в метавселенных очень сложно, поскольку отсутствуют четкие механизмы регулирования как на законодательном уровне, так и в самих виртуальных пространствах. И если в некоторых соцсетях есть автоматическая модерация, скрывающая оскорбительные комментарии, то в метавселенных от негативного взаимодействия с другими пользователями никак не скрыться.

— Причина проста: метавселенные созданы именно для общения, — объясняет собеседник «Известий». — Конечно, теоретически есть возможность бана агрессивных пользователей, но они могут создавать новые аккаунты и продолжать свои нападки.

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Поэтому пока всё сводится к превентивным мерам, которые могут применять как пользователи, так и их родители (в случаях если речь идет о несовершеннолетних). В частности, как говорит Константин Шуленин, родители должны интересоваться, во что играет их ребенок, какая маркировка и особенности у этого продукта и есть ли в нем материалы, опасные для детей.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко напоминает, что взрослым важно сохранять доверительные отношения с детьми, подготовить их к тому, что в интернете они могут встретиться с различными опасностями, рассказать о том, как их избежать и что делать, если они всё же с ними столкнутся. При этом всем пользователям метавселенных специалист советует помнить о приватности .

— Не стоит сообщать личную информацию другим пользователям, особенно если они настаивают на этом, оставлять в открытом доступе данные о себе в аккаунте или в виде общедоступных данных, например в переписке с другими пользователями, в групповых чатах и записях сообщества, а также в любом случае сохранять бдительность, — рекомендует Андрей Сиденко.

Погружаясь в метавселенную, важно помнить, что это виртуальный, а не реальный мир, заключает Дмитрий Овчинников. Такое понимание поможет пользователю и создаст здоровый барьер для защиты психики. Оно вместе с заранее изученными механиками, присущими тому или иному виртуальному миру, поможет пользователям защитить себя от действий злоумышленников.