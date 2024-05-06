Почти 20 сотрудников МЧС под Пермью уволились из-за низких зарплат и плохих условий
Из пожарной части № 115 в пермском городе Добрянка за последнее время уволились 17 сотрудников МЧС России.
«По уставу пожарной части мы должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе себя в порядке держать, но нет возможности сходить в душ, сходить в туалет нормально. В пожарной части настолько плохие условия, что в гараже боевых машин замерзает вода в автоцистернах. <…> Пацаны работают, две кофты на них», — поделился бывший сотрудник пожарной части № 115 в Добрянке Альберт.
По словам мужчины, за два с половиной года работы в Добрянке он увидел полную антисанитарию в помещениях, отсутствие элементарных удобств, хотя, согласно документам, на обеспечение спасателей выделяются деньги. Он уточнил, что после прокурорской проверки пропала горячая вода. Спасатели не намерены терпеть подобные условия и рисковать своей жизнью за низкую зарплату.
«Факт то, что я могу сказать, допустим, по этой части, что там оклад подымают, допустим, на сколько-то процентов. А есть такая премия президента Путина. Она урезается. Вот и всё. Зарплата остается на том же уровне», — отметил бывший сотрудник пожарной части № 115 Валерий.
«Заработная плата работников выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством, индексация должностных окладов и тарифных ставок проводилась трижды — в 2020, 2022 и 2023 годах. В подразделении созданы необходимые условия для несения службы. В здании поддерживается оптимальный температурный режим. Оборудованы помещения для сушки боевой одежды и душевой комнаты», — рассказали «Известям» в управлении МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве добавили, что подразделение готово выполнять поставленные задачи, а прокуратура организовала дополнительную проверку.
Ранее, 1 мая, сообщалось, что жители Добрянки обеспокоены массовым увольнением пожарных из местной части на фоне тяжелых условий службы и низких зарплат. Местная жительница уточнила, что в городе немного многоквартирных домов, люди в основном живут в частном секторе и боятся, что пожары будет некому тушить. Также женщина уточнила, что зарплаты у пожарных от 25 тыс. до 30 тыс. рублей, а у людей, как правило, кредиты и ипотеки.