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Спасение спасающих: почему в Пермском крае массово увольняются сотрудники МЧС

Местные жители опасаются, что потенциальные пожары будет некому тушить
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудники МЧС по Пермскому краю жалуются на низкие зарплаты и плохие условия работы, выяснили «Известия». В частности, из пожарной части № 115 в городе Добрянка только с начала года уволились 17 человек. Бывшие спасатели рассказывают: в этом подразделении нет нормального душа и туалета, а зимой проблемы с отоплением — например, в гараже такая температура, что в автоцистернах замерзает вода, которая должна использоваться для тушения пожаров. В МЧС по Пермскому краю «Известиям» подтвердили факт увольнений, но указали, что личный состав «укомплектован и работает в достойных условиях».

«Бомжи живут лучше»

В Пермском крае массово увольняются сотрудники МЧС, выяснили «Известия». Только из одной из частей (№ 115 в городе Добрянка) с начала 2024 года ушли 17 человек, этот факт подтвердили в краевом управлении ведомства.

В пожарной части Добрянки, как рассказали «Известиям» бывшие и нынешние сотрудники, спасатели живут и работают в условиях «хуже, чем у бездомных».

— В пожарной части нет никаких условий. По уставу ПСЧ (пожарно-спасательной части. — «Известия») мы должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе себя в порядке держать, — пожаловался экс-спасатель Альберт. — Но нет возможности сходить в душ и даже в туалет нормально. Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо, что в тот момент еще пожара не было, машине пришлось бы выехать с куском льда. Пацаны сидят, в двух кофтах работают, тепло только в спальном помещении. Да и то только потому, что там находятся десять человек на восьми кроватях.

баллоны с кислородом для МЧС сотрудник МЧС
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Альберт уволился из МЧС несколько месяцев назад. Он отметил, что главной причиной его ухода со службы стала не низкая зарплата, а отсутствие нормальных условий работы и материального обеспечения.

Всё покупается за свой счет — шевроны, нашивки, вещмешки. Бомжи живут лучше. Это, без преувеличения, действительно так, — подчеркнул бывший сотрудник МЧС.

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Его слова подтвердил работник части № 115, который пока остается на службе. На условиях анонимности он пояснил, что в Добрянке сотрудники МЧС увольняются из-за низких доходов, несопоставимых с опасностью работы. По его словам, сотрудникам ПСЧ платят 32 тыс. рублей в месяц. В последний раз зарплаты поднимали четыре года назад, с тех пор индексаций не было.

По этому факту региональная прокуратура провела проверку. Но, как сообщили «Известиям» в МЧС Прикамья, нарушений соблюдения трудового законодательства, включая условия, охрану и оплату труда работников, не выявлено.

Сотрудник МЧС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Заработная плата работников выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством, индексация должностных окладов и тарифных ставок проводилась трижды, в 2020, 2022 и 2023 годах, в соответствии с постановлениями правительства, — указали в ведомстве.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что в подразделении созданы необходимые условия для несения службы: в здании поддерживается оптимальный температурный режим, оборудованы помещения для сушки боевой одежды и душевые комнаты, есть стиральная машина.

— В рамках текущего ремонта в 2023 году для пожарно-спасательной части закуплены два новых отопительных котла, — подчеркнули в краевом МЧС.

«Известия» направили запрос и в прокуратуру по Пермскому краю с просьбой сообщить о результатах проверки.

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«Пожарных становится меньше»

В Добрянке обеспокоены массовым увольнением пожарных из части, рассказала «Известиям» местная жительница. Она пояснила, что в городе не много многоквартирных домов, люди в основном живут в частном секторе и боятся, что пожары будет некому тушить.

Пожарных становится меньше, и понятно, что качество их работы ухудшится, — подчеркнула собеседница редакции. — Дело-то неплохое и достойное, люди благодарят за их работу, потому что они людей спасают в первую очередь, и, конечно, надо как-то, наверное, и им помочь, и их спасать, чтобы не было такого количества ушедших.

На сайте госзакупок указано, что краевое управление МЧС в 2024 году на обеспечение личного состава потратило более 5 млн рублей. В частности, почти 1,3 млн ушло на покупку футболок, еще столько же на организацию горячего питания.

Пожарная часть
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Проведение периодических медосмотров обошлось чуть дешевле — в 1,2 млн рублей, а на приобретение головных уборов потребовалось около 1,4 млн.

В числе прочего ГУ МЧС по Прикамью заключило в этом году и несколько крупных контрактов. Почти 8 млн потратят на обращение с коммунальными отходами, 22 млн рублей выделили на покупку бензина и еще 5,6 млн — на «VPN 30 Мбит/с».

А вот на услуги по проведению специальной оценки условий труда потратят 44 тыс. рублей. В прошлом году была потрачена аналогичная сумма.

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Обеспечение частей как спасателей и пожарных, так и армии должно быть одинаковым вне зависимости от региона, пояснил «Известиям» источник в МЧС. Однако, по его словам, на практике всё по-другому.

МЧС от армии мало чем отличается: форма, обмундирование и так далее, — отметил он. — Но по факту обеспеченность части напрямую зависит от близости к центру.

сотрудник МЧС и пожарное оборудование в специальной машине
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Ближе к Москве чаще проверяют условия и содержание частей из главного управления.

Сейчас вопросы обеспечения и поддержания частей и личного состава в надлежащем состоянии в основном на совести руководства, отметил эксперт в сфере безопасности.

В случае проблем просто необходимо писать рапорт, направлять жалобы в центральный аппарат, что зачастую просто не делается, — сказал источник «Известий». — Что касается зарплат, то тут сложнее. Безусловно, нужно также писать жалобы и, если это возможно, переводиться в другую часть.

Для решения части проблем с обеспечением необходимо ужесточать проверки, наказывать офицерский и контролирующий состав, а также выделять больше финансирования регионам, где много небольших населенных пунктов, заключили эксперты.

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