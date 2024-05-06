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В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

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Фото: ТАСС/«ФедералПресс»/Наталья Шалыгина
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Эвакуация ввиду паводка объявлена в Усть-Ишимском районе Омской области. Об этом 6 мая сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По его данным, вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим показателям.

«Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение — организовали охраняемый склад, где всё сохранится в целости», — написал Хоценко, попросив проживающих в паводкоопасной зоне людей незамедлительно выехать в ПВР.

Бригады спасателей продолжают работы по укреплению дамбы. Приобретение всех необходимых материалов осуществятся за счет средств из резервного фонда, выделенных правительством региона.

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Тем временем на территории соседней, Тюменской, области Ишим частично затопил села Ильинка, Абатское и Викулово, а также город Ишим.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что уровень воды в реке Ишим превысил максимальное значение с 2017 года на 34 см. При этом уровень воды в селе Викулово, по прогнозам гидрологов, будет расти еще неделю.

В России наблюдается непростая паводковая ситуация. Глава МЧС России Александр Куренков 16 апреля заявил, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.

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