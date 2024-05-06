В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
Эвакуация ввиду паводка объявлена в Усть-Ишимском районе Омской области. Об этом 6 мая сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
По его данным, вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим показателям.
«Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение — организовали охраняемый склад, где всё сохранится в целости», — написал Хоценко, попросив проживающих в паводкоопасной зоне людей незамедлительно выехать в ПВР.
Бригады спасателей продолжают работы по укреплению дамбы. Приобретение всех необходимых материалов осуществятся за счет средств из резервного фонда, выделенных правительством региона.
Тем временем на территории соседней, Тюменской, области Ишим частично затопил села Ильинка, Абатское и Викулово, а также город Ишим.
Ранее, 2 мая, сообщалось, что уровень воды в реке Ишим превысил максимальное значение с 2017 года на 34 см. При этом уровень воды в селе Викулово, по прогнозам гидрологов, будет расти еще неделю.
В России наблюдается непростая паводковая ситуация. Глава МЧС России Александр Куренков 16 апреля заявил, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.