На Украине заявили о повреждении высоковольтного энергообъекта в Сумской области
В Сумской области в результате удара поврежден высоковольтный объект национальной энергокомпании «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 6 мая, заявила пресс-служба корпорации.
«Среди поврежденной гражданской инфраструктуры — высоковольтный объект НЭК «Укрэнерго». Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что в настоящее время ведется работа над поэтапным восстановлением энергоснабжения. Как отмечает телеканал ТСН в Telegram, в части Сумской области, по сообщению местных жителей, пропал свет. В частности, его нет в Сумах, Ахтырке и Белополье.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, сигнал опасности ночью объявлялся в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области страны. Затем глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлоградском и Никопольском районах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.