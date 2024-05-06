Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

Глава концерна Rheinmetall Паппергер пообещал Украине «сотни тысяч» снарядов

Глава Rheinmetall Паппергер пообещал Киеву «сотни тысяч» снарядов в этом году
0
Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине «сотни тысяч» снарядов в текущем году. Его глава Армин Паппергер заявил на мероприятии, организованном Ассоциацией деловых журналистов Дюссельдорфского индустриального клуба, что артиллерия и боеприпасы к ней — ключевое звено современной борьбы, пишет газета Handelsblatt.

По его словам, Россия выпускает большое количество артиллерийских боеприпасов, а Украина может ответить на это лишь в ограниченной степени из-за их нехватки. Руководитель Rheinmetall отметил, что в Европе и в США мощности по производству артиллерийских боеприпасов в последние годы сокращаются.

«Западный мир не готов к обычной войне. Артиллерия меняет правила игры», — цитирует издание Паппергера в материале от 3 мая.

Паппергер пообещал, что в этом году компания из Дюссельдорфа поставит Украине «сотни тысяч снарядов». И среди них будут прототипы артиллерийских снарядов дальностью 100 км.

Фабрика смерти: Литва разместит у себя немецкий снарядный завод
Концерн Rheinmetall переносит производство ближе к Украине

1 мая таблоид Bild сообщил, что негодующие левые радикалы подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера в Нижней Саксонии из-за поставок ФРГ оружия Украине. После пожара появилось послание от радикалов на платформе Indymedia, в котором они взяли на себя ответственность за случившееся.

27 апреля журналист Кристоф Ваннер отметил, что армия России незамедлительно уничтожает поставленное на Украину западное вооружение. Ваннер подчеркнул, что армия РФ уничтожает технику до того, как она попадет в руки ВСУ, благодаря хорошей работе российской разведки.

14 апреля сообщалось, что на Украине уже развернуто производство вооружений немецкого оборонного концерна Rheinmetall, сотрудничество с которым анонсировалось еще в прошлом году. Глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин сказал, что часть военной продукции из украинских комплектующих производится для армии страны в странах-партнерах.

13 апреля немецкое правительство сообщило, что Берлин поставит Киеву систему Patriot. Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запасы этого оружия у ФРГ исчерпаны. По ее словам, по этой причине на встрече глав МИД стран НАТО она еще раз ясно дала понять, что необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024