Немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине «сотни тысяч» снарядов в текущем году. Его глава Армин Паппергер заявил на мероприятии, организованном Ассоциацией деловых журналистов Дюссельдорфского индустриального клуба, что артиллерия и боеприпасы к ней — ключевое звено современной борьбы, пишет газета Handelsblatt.

По его словам, Россия выпускает большое количество артиллерийских боеприпасов, а Украина может ответить на это лишь в ограниченной степени из-за их нехватки. Руководитель Rheinmetall отметил, что в Европе и в США мощности по производству артиллерийских боеприпасов в последние годы сокращаются.

«Западный мир не готов к обычной войне. Артиллерия меняет правила игры», — цитирует издание Паппергера в материале от 3 мая.

Паппергер пообещал, что в этом году компания из Дюссельдорфа поставит Украине «сотни тысяч снарядов». И среди них будут прототипы артиллерийских снарядов дальностью 100 км.

1 мая таблоид Bild сообщил, что негодующие левые радикалы подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера в Нижней Саксонии из-за поставок ФРГ оружия Украине. После пожара появилось послание от радикалов на платформе Indymedia, в котором они взяли на себя ответственность за случившееся.

27 апреля журналист Кристоф Ваннер отметил, что армия России незамедлительно уничтожает поставленное на Украину западное вооружение. Ваннер подчеркнул, что армия РФ уничтожает технику до того, как она попадет в руки ВСУ, благодаря хорошей работе российской разведки.

14 апреля сообщалось, что на Украине уже развернуто производство вооружений немецкого оборонного концерна Rheinmetall, сотрудничество с которым анонсировалось еще в прошлом году. Глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин сказал, что часть военной продукции из украинских комплектующих производится для армии страны в странах-партнерах.

13 апреля немецкое правительство сообщило, что Берлин поставит Киеву систему Patriot. Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запасы этого оружия у ФРГ исчерпаны. По ее словам, по этой причине на встрече глав МИД стран НАТО она еще раз ясно дала понять, что необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.