В Краснодаре школьница пострадала на занятиях в спортивной секции

В Краснодаре школьница получила серьезные травмы во время занятий по спортивному туризму. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, пострадавшей 11 лет. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, где прооперировали. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, пишет RT.

Как отмечает ТАСС, учитель физкультуры и тренер по туризму по совместительству после занятия вынужденно покинул спортивный зал, чтобы оказать медицинскую помощь одному из учеников. В это время другая подгруппа детей пришла на занятия и начала брать снаряжение, в том числе веревки для навесной переправы. При ее натяжении карабин и блок-ролик не выдержали нагрузки и ударили по голове 11-летней школьницы, которая потеряла сознание от удара, сообщает ИА «Регнум».

Ранее 5 мая сообщалось, что прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту получения травм трехлетней девочкой из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе. Ребенка госпитализировали, и сейчас она находится в реанимации.