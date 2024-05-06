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Ребенок серьезно пострадал из-за сброшенного с балкона стекла в Новгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту получения травм трехлетней девочкой из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что девятилетний мальчик скинул стекло из оконной рамы, которое хранилось на балконе квартиры, с пятого этажа жилого дома на улице Профсоюзной в городе Старая Русса. В результате трехлетняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы», — говорится в заявлении ведомства.

Ребенка госпитализировали, и сейчас она находится в реанимации.

В заявлении прокуратуры отмечается, что будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, скинувшего стекло. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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В августе прошлого года на женщину с ребенком, которая выходила из подъезда многоэтажного дома в Кирове на прогулку со своим сыном, упал с балкона верхнего этажа деревянный брусок. В результате женщина приняла удар на себя и брусок упал ей на спину. Правоохранители считают, что брусок был сброшен намеренно кем-то из жильцов дома.

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