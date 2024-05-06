Эксперты объяснили, почему кошки толкают лапой миску с водой

Кошки часто толкают миску с водой или макают туда лапу, потому что пытаются таким образом заставить воду двигаться.

Как отмечает Pravda.Ru в понедельник, 6 мая, кошки предпочитают пить текущую воду, а не стоячую, потому что в природе стоячая вода часто бывает опасной и грязной. Кошки же уверены, что текущая вода безопасна для питья. Связано это с инстинктами: животные естественно тяготеют к рекам, ручьям и другим источникам текучей воды. Если к такой воде доступа нет, питомец пытается имитировать ее движение.

Владельцам кошек рекомендуется приобрести специальный фонтанчик для питья: кошка будет пить из такого устройства с удовольствием. Кроме того, вода в обычной миске быстро загрязняется пылью и шерстью, что дополнительно подчеркивает правильность выбора кошек.

5 мая доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рассказала о правилах оставления кошек дома на время отъезда. По ее словам, кошку можно оставлять одну дома на выходные при условии, если у нее всегда будет доступ к свежей воде и пище. Кроме того, должны быть закрыты все окна либо на них должны быть установлены специальные сетки-«антикошки». Все предметы, которые могут привести к травме животного, должны быть убраны.

22 апреля фелинолог Людмила Макарова посоветовала не кормить кошек шашлыком и другими вредными продуктами. По ее словам, кошкам нельзя давать пищу с перцем, горелую еду, маринованную. Лучше всего накормить кошку перед тем, как садиться за стол самим, пишет RT.

В конце апреля зампред правительства Московской области Владислав Мурашов дал советы по перевозке питомцев на дачу. По его словам, перед перевозкой животных на дачу следует собрать аптечку и обеспечить комфортную транспортировку. Также важно обеспечить им защиту от клещей, отмечает 360.ru. Также важно взять с собой игрушки питомца, подстилку и миски, которые помогут ему справиться со стрессом. Кроме этого, во время поездки важно пристегивать шлейку питомца к ремню безопасности. Для маленьких собак и кошек в автобусах и электричках потребуется переноска. Крупные собаки должны быть в намордниках. У питомца должны быть сделаны все необходимые прививки.

4 апреля пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что самыми популярными домашними животными у жителей столицы стали беспородные кошки и миниатюрные породы собак. Помимо этого, у москвичей живут более 11 тыс. кроликов, шиншилл, рептилий и других экзотических животных, уточняет РИАМО.

В январе ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН заявил, что худший вариант кормления домашнего животного — миксовать натуральную еду с сухим кормом. По словам специалиста, к вопросу кормления кошек и собак стоит подходить ответственно. Кормить питомца натуральной едой — хороший выбор, но, как отметил ветеринар, это требует времени, такая еда должна включать все необходимые витамины.