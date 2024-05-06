«Рейнджерс» обыграли «Каролину» благодаря голу Панарина в матче плей-офф НХЛ
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в воскресенье, 5 мая, дома обыграл «Каролину Харрикейнз» в стартовом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч закончился со счетом 4:3.
В первом периоде форвард команды победителей Мика Зибанежад оформил дубль — он забил на 3-й и 11-й минутах. В составе «Рейнджерс» голами также отметились Винсент Трочек (17-я минута) и россиянин Артемий Панарин (49-я), сообщает «Спорт-Экспресс».
У гостей забили Джейкоб Славин (4-я минута), Мартин Нечас (43-я) и Сет Джарвис (59-я).
Следующий матч между командами пройдет 7 мая.
Ранее, 30 апреля, «Флорида» одержала разгромную победу над «Тампой» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ. Среди команды победителей отличились такие игроки, как Картер Верхаге (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33-я, 52-я), Эван Родригес (55-я), а также Нико Миккола (59-я).