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В России научились «вечно» хранить искусственные органы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ученые РУДН создали технологию криоконсервации искусственных органов. Она позволяет сохранять их неограниченно долгое время. На первом этапе исследований специалисты доказали принципиальную возможность поддерживать при очень низких температурах целостность и живые свойства достаточно сложных тканеинженерных конструкций. Их, по сути, можно считать аналогом, например, части печени или искусственной кожи.

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«Сегодня умеют сохранять только относительно простые биологические элементы, такие как сперма, яйцеклетки или фрагменты тканей. При этом они остаются жизнеспособными. Проблемы возникают при попытках заморозить что-то большого объема, потому что криопротекторы (вещества, защищающие живые объекты от повреждающего действия замораживания. — Ред.) должны проникать во все участки органа. Самое крупное, что пока удавалось криоконсервировать, — это небольшая почка кролика. У нас получилось в экспериментах в лаборатории и на животных доказать, что возможно сохранять и более крупные объекты», — сказала заведующая лабораторией клеточных технологий и тканевой инженерии РУДН Ирина Арутюнян.

В качестве объекта для экспериментов специалисты выбрали трехмерный матрикс из полимера полилактогликолида, который часто используется в медицине, в том числе для накладывания швов. В особую структуру из этого материала включили стволовые клетки человека.

Полученные конструкции охладили до температуры жидкого азота, сохраняли разные промежутки времени, а после размораживания сравнили их свойства с исходными контрольными образцами. Оказалось, что имплантат полностью сохранил свои свойства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На холодном счету: в РФ научились «вечно» хранить искусственные органы

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