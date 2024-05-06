Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов

Консервативная партия (тори) действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии, сообщает в воскресенье Sky News, ссылаясь на итоговые результаты подсчета голосов местных выборов в воскресенье, 5 мая.

«В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили 186, либерал-демократы — 104, «зеленые» — 74, а другие партии — 100», — гласят итоги выборов.

Таким образом, консерваторы, у которых ранее было около 1000 мест в английских советах, потеряли около половины. Тори потеряли управление 12 советами, а лейбористы получили большинство в восьми.

Sky News и европейские СМИ отмечают, что результаты региональных выборов в Великобритании показывают расстановку политических сил перед всеобщими выборами в стране в конце 2024 года.

Провал тори заставляет многих иронизировать и предлагать помочь Риши Сунаку «копать яму», в которую партия стремительно проваливается. Депутат британского парламента от тори Суэлла Браверман написала в The Daily Telegraph о своей партии, что «яму для нас должен выкопать премьер-министр и ему пора начать копать».

Также в городах Англии прошли выборы мэров, и не менее показательной стала победа кандидата от Лейбористской партии Садика Хана в Лондоне. Он в третий раз переизбран мэром столицы Великобритании. Его поддержало более 1 млн избирателей. У соперницы Хана от консерваторов Сьюзан Холл — 813 тыс. голосов.

28 апреля The Financial Times сообщала, что несколько депутатов из Консервативной партии Великобритании подготовили план, по которому могут попытаться сместить премьер-министра королевства Риши Сунака после местных выборов 2 мая. Как сами депутаты рассказали газете на условиях анонимности, один из пунктов этого плана — собрать 52 письма от депутатов-консерваторов, чтобы вынести премьер-министру вотум недоверия.