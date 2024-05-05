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Мужчину госпитализировали после стрельбы в Калужской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В калужской деревне Мстихино мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия, в результате как минимум один человек был ранен, его госпитализировали. Об этом вечером 5 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального Минздрава.

«Пациента только везут в больницу, где будет проведен его осмотр», — сказала собеседница. Информации о его состоянии пока нет.

По словам друга пострадавшего, конфликт произошел внезапно. Со стороны нападавшего было четыре человека, позже подбежали еще местные жители.

«Они просто начали драться с чего-то, и один достал пневмат и открыл огонь», — поделился Андрей.

Он пояснил, что не понял, в чем была причина конфликта, так как пропустил начало драки. Прибежал тогда, когда уже были слышны звуки выстрелов. Мужчина передал, что, возможно, пострадали два человека. При этом его друг получил две пули в живот. После этого местным жителям удалось отобрать оружие у нападавшего.

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Ранее, 4 мая, сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу в ходе драки на севере Москвы. Очевидцы сообщали, что стрельба могла быть последствием конфликта между тремя местными жителями. В результате выстрела пострадавших нет. Стрелявший скрылся с места преступления, но был задержан полицией.

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