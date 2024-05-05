Латвийская ж/д компания запросила сейм об исключении из запрета на торговлю с РФ и РБ

Единственная в Латвии компания, которая перевозит пассажиров по ширококолейной железной дороге, AS Pasažieru vilciens (PV) запросила Евросоюз сделать для нее исключение и позволить закупать запчасти для составов, большинство которых произведены в СССР, в России и Белоруссии, пишет 5 мая новостной портал Tvnet.

В сейме бюджетно-финансовой комиссией рассматриваются поправки к закону о закупках предприятиями-поставщиками общественных услуг, согласно которому претенденты должны гарантировать отсутствие поставок российских и белорусских товаров и услуг.

В письме к парламентской комиссии компания PV обратила внимание законодателей на то, что закон может повлиять на непрерывность предоставления услуг на региональных железнодорожных маршрутах.

Там объяснили: в рамках технического регламента и проектов завода-производителя для ремонта определены техническое решение и взаимная совместимость запчастей, кроме того PV должна соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными заводом-изготовителем.

«Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей, что в ряде случаев будет израсходовано уже весной этого года. Следовательно, PV будет вынуждено сократить количество подвижных составов», — отмечено в письме к парламентариям.

В PV заверили, что постоянно ищут альтернативные решения, но заменить многие запчасти подвижного состава, произведенного в СССР, на аналоги из ЕС невозможно, поскольку они не соответствуют техническим характеристикам и проектам запчастей для старых поездов.

4 мая немецкая Die Welt сообщила, что объем гражданских авиаперевозок в России увеличивается, хотя Евросоюз (ЕС) и запретил поставлять запчасти иностранным авиалайнерам в стране. Ключевые западные санкции против РФ не имеют никакого действия, отметила газета, так как эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала спецоперации РФ.

15 апреля экономист Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» отметил, что ограничения на импорт российских металлов со стороны западных государств является не самым продуманным решением. Так, Западной Европе придется покупать металлы, в том числе произведенные в России, в третьих странах.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции, веденные США и Великобританией против импорта российских алюминия, меди и никеля, незаконны и ударят по интересам Вашингтона и Лондона.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.