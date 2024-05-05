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Die Welt назвала рост объема авиаперевозок РФ примером несостоятельности санкций

Die Welt: рост авиаперевозок в России указывает на провал западных санкций
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Объем гражданских авиаперевозок в России увеличивается, хотя Евросоюз (ЕС) запретил поставлять запчасти к иностранным авиалайнерам в стране. Ключевые западные санкции против РФ не имеют никакого действия, пишет 4 мая немецкая газета Die Welt.

«Россия по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать зарубежные самолеты, хотя Европа и США запретили поставку запасных частей. В 2022 году множество лайнеров простаивали, но в 2023 году число взлетов и посадок в России снова стало нарастать: количество рейсов выросло примерно на 20 тыс. — до 1,28 млн за год», — выяснило издание.

Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

В ЕС ожидали, что оно должно нанести чувствительный удар, так как до многих важных регионов можно добраться только на самолете, а в большинстве авиапарков российских авиакомпаний — модели европейского производителя Airbus и его американского конкурента Boeing.

«Можно было надеяться, что, оставаясь отрезанной от западных авиационных технологий, Россия будет значительно ослаблена. Этот план провалился», — подчеркнула Die Welt.

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Что они будут производить и когда планируют запустить процесс изготовления

3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за шесть лет в стране планируется обновить не менее 75 аэропортов. По его словам, в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.

В этот же день сервис «Яндекс Путешествия» изучил данные по поиску авиабилетов россиян с 1 января по 31 марта 2024 года. Лидерами по росту популярности год к году стали Китай, Вьетнам и Южная Корея.

15 января правительство РФ утвердило комплексную программу по расширению производства самолетов и комплектующей техники. Мишустин указал на то, что за следующие шесть лет должно быть построено более 600 отечественных самолетов. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости переоборудования имеющихся воздушных судов отечественными двигателями ПД, а также производства двигателя самолета, более мощного ПД-35. По его словам, это даст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов.

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