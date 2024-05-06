Российский футбольный союз продолжает попытки вернуть российские команды в официальные турниры под юрисдикцией ФИФА и УЕФА. Бан, действующий с февраля 2022 года, продолжается, но руководству нашего футбола уже удалось продемонстрировать отсутствие изоляции, договариваясь о товарищеских матчах с не самыми последними сборными планеты. В 2022–2023 годах соперниками были команды из Азии и Африки. А в марте впервые удалось сыграть с европейской сборной — сербами. В июне предстоит выезд к избежавшей бана Белоруссии.

В интервью «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность встреч с другими европейскими сборными, рассказал о переговорах с Венгрией и Словакией, объяснил ситуацию с региональными федерациями новых регионов, прокомментировал массовую критику судейства клубами РПЛ, а также ответил на заявление экс-игрока «Зенита» Максима Канунникова, назвавшего премиальные за победу в Кубке России – 2010.

— В этом году Россия впервые за время бана сыграла товарищеский матч с европейской сборной. После игры с Сербией есть шанс в обозримом будущем договориться о матче еще с какой-нибудь сборной из УЕФА?

— Скажем так: в горизонте, включая 2025-й год, такие шансы есть.

— Речь о Белоруссии, Сербии и Казахстане? Или еще о ком-то?

— Вы же спрашиваете скорее про западноевропейские команды?

— Скорее, про восточноевропейские. Конкретизирую — про Венгрию и Словакию.

— Ну да, я в данном случае имел в виду, что они западные по отношению к нам. Мы хотели бы с ними сыграть. И с некоторыми ведем переговоры.

— В июне 2023-го в интервью вы говорили мне, что ни одна из федераций, входящих в УЕФА, не имеет ничего против РФ и все они находятся под давлением своих правительств. В Словакии премьером стал противник антироссийских санкций Роберт Фицо, он даже выступил за допуск наших спортсменов до Олимпиады. Нет ли сигналов от словацкой федерации футбола, что давление на них уже не такое, как раньше?

— Мы знаем календарь официальных матчей под эгидой УЕФА. По понятным причинам разбираемся в нем лучше, чем в календарях Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому, понимая то количество официальных соревнований, которые организовала УЕФА, понимаем и то малое количество опций, которое есть у каждой из таких сборных, о которых вы задали вопрос. Тем не менее, мы ведем переговоры в том числе и с этими странами — с Венгрией и Словакией. С некоторыми из них ведем.

— Федерация футбола Венгрии — единственная в УЕФА, которая открыто заявила о согласии играть со сборной России (U-17) после того, как ее разбанили. Пока наши юноши не могут играть в отборе к Евро, нет идеи договориться с венграми о товарищеском матче с их юношеской сборной?

— В принципе, переговоры ведутся. В том числе по линии МИД РФ, но поверьте, это не очень быстрый процесс. Несмотря на то, что они сделали определенные заявления, на них идет давление из других стран. И у них внутри есть разные позиции на этот счет. Поэтому переговоры ведутся.

— Уже не первый месяц клубы, их руководство и тренеры активно критикуют судейство в РПЛ и работу главы судейского департамента РФС Милорада Мажича. Учитывая, что судьи не могут им ответить, нет идеи последовать примеру КХЛ, которая штрафует на 300 тыс. за публичное обсуждение судейства?

— Это обсуждалось на исполкоме РФС. Обсуждался даже полный запрет — в 2019-м и в 2021 годах. Но запрет, наверное, не является самой действенной мерой. Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что судья — всегда удобный громоотвод для команды, потому что всегда сложно искать ошибки в себе, а пенять друг на друга тоже не очень правильно. Сегодня ты в одном клубе, завтра в другом, игроки переходят, тренеры меняются. Поэтому, конечно, они предпочитают друга друга не обвинять. Судья удобен, потому что любую свою ошибку можно объяснить судейством. И судьи, несомненно, дают повод, это тоже люди. И они ошибаются. Мы стремимся, чтобы судьи единообразно применяли правила, но важно, чтобы и игроки, и клубы (прежде всего я имею в виду тех, кто комментирует судейство) сами разбирались и знали эти правила. Очень часто бывает, что комментаторы не очень знакомы с правилами.

— Комментаторы — не в смысле телевизионные?

— Не телевизионные, а те, кто критикует судейство. Поэтому здесь, скорее, должен быть некий образовательный момент, который начинается с детско-юношеских футбольных школ. Опять же, мы сколько угодно можем рассказывать игрокам и тренерам о правилах, объяснять их журналистам, но если судьи будут давать повод, то это всегда будет основанием для их критики. Это очень важно, с собой тоже надо работать. Мы это прекрасно понимаем.

— А вам не кажется, что они изначально в уязвимом положении? Судьи же не могут отвечать тренерам — им запрещено публично комментировать свои решения согласно рекомендациям ФИФА и УЕФА, на которые недавно ссылался Александр Дюков.

— Судья точно в уязвимом положении, потому что это — человек, который за долю секунды должен принять решение, влияющее на игру. И которое он, как правило, не может изменить, в отличие от массы экспертов, которые смотрят футбол с разных углов с телекамер. Да, можно ответить, что появился VAR, но ассистент тоже смотрит не все нарушения и не любое решение имеет право осудить. Тут тоже очень тонкая ситуация, футбол в этом смысле консервативная игра, которая применила современную технологию, но осталась консервативной.

— Как за последний год изменилось количество занимающихся футболом в России?

— За 2023 год оно выросло примерно на 100 тыс. человек, если исходить из данных Министерства спорта РФ. К сожалению, Минспорта пока не учитывает детей, которые занимаются в рамках проекта «Футбол в школу». Поэтому в рамках статистики по одной из форм отчетности Министерства спорта количество занимающихся спортом — примерно 3,4 млн человек. У нас в стране это спорт № 1. Следующий — плавание. Им занимается 2,7 млн человек. Но РФС подает данные с учетом проекта «Футбол в школу». И мы настаиваем, что вместе с ним число занимающихся футболом составляет 4,8 млн человек.

— Осенью прошлого года исполком ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого МОК временно исключил ОКР. Существуют ли у новых регионов свои футбольные федерации? Если да, то выходили ли они на РФС с просьбой включить их по аналогии с олимпийскими советами?

— Там образуются федерации. Они проходят процесс аккредитации в соответствии с требованиями закона о спорте.

— Через Минспорта РФ?

— Да. Пока они в основном занимаются этим. И надо учитывать, что сейчас там есть ограничения. Поэтому на данном этапе принято решение, что Министерство спорта организовывает турнир Содружества (Лига Содружества – 2024. — «Известия»). Соответственно, в нем участвуют команды из этих регионов.

— Президент ОКР Станислав Поздняков говорил мне, что по закону они не могли не принять олимпийские советы четырех новых регионов после того, как они прошли все необходимые юридические процедуры. Когда соответствующие региональные федерации получат аккредитацию Минспорта, вам придется выбирать — ухудшить и без того непростые отношения с ФИФА и УЕФА или не подчиниться закону РФ.

— Да, оба варианта плохие. Потому что это наша территория. И мы должны определенным образом к ней относиться. Но пока с ФИФА и УЕФА выбрано взаимодействие по формату, аналогичному ситуации с Крымским футбольным союзом — когда это признанная ФИФА и УЕФА, особая футбольная территория с особым статусом, где ни РФС, ни Украинская ассоциация футбола не имеют право осуществлять какую бы ни было деятельность. Деятельность осуществляет КФС, поддержку которой осуществляет УЕФА. А мы в рамках различных программ делимся с ними методическими и прочими наработками, которые используем при развитии футбола. И, насколько я понимаю, в КФС удовлетворены этим.

— Недавно в интервью «Спорт-Экспрессу» Максим Каннуников вспомнил времена победы в Кубке России 2010 года в составе «Зенита». По его словам, за победу в турнире игрокам полагались премиальные по $100 тыс. каждому, а после того, как был выигран финал у «Сибири» (1:0), их удвоили. Как тогдашний гендиректор «Зенита», можете прокомментировать эти слова? Если это правда, то не многовато за победу над не самыми сильными соперниками?

— Мне сейчас сложно прокомментировать, потому что точно не помню, какие суммы тогда полагались в качестве премиальных. Говорю это искренне, поскольку с 2010 года прошло много времени. И в отличие от Максима Каннуникова я принимал участие в сильно большем количестве достигнутых «Зенитом» результатов. Поэтому не могу точно комментировать, какая премия была выплачена в 2010 году. Могу только сказать, что она была выплачена в рублях, а не долларах. Но в любом случае такой результат, как победа в Кубке России, должен быть оценен в плане поощрения игроков, тренерского штаба, персонала.