Си Цзиньпин планирует налаживать связи с ЕС

Си Цзиньпин едет налаживать связи с Евросоюзом. С 5 по 10 мая глава КНР посетит Францию, Сербию и Венгрию, передает телеканал «Известия». Китайский лидер прилетел в Европу впервые за пять лет. Эксперты полагают, что Пекин хочет наладить отношения с Брюсселем. Первую встречу в своем турне Си запланировал с Макроном. Экономические связи стран в последнее время усложнились. Китай ведет с Брюсселем бескомпромиссные торговые споры. Пекин также обвиняют в поддержке Москвы. Этот визит вряд ли обойдется без обсуждения украинского конфликта. Эксперты не исключают, что Макрон попытается убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию в этом вопросе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.