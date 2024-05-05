Сотрудницу конезавода отстранили от работы после информации о погибших лошадях

Сотрудницу конезавода «Ставропольский», где погибли животные, отстранили от работы. Об этом 5 мая женщина рассказала «Известиям».

Она отметила, что на территорию предприятия ее не пустил зоотехник, который и рассказал об отстранении.

Женщина сообщила, что так и не смогла дойти до руководства и отдела кадров. Также она не получила ни расчетный лист, ни какой-либо документ.

Зоотехник, в свою очередь, отказался от комментариев, переадресовав вопрос к официальным лицам завода. Мужчина не смог объяснить, почему именно его попросили сообщить сотруднице завода об увольнении. Он добавил, что выполнял распоряжение начальства.

В начале мая на конезаводе в Александровском округе Ставропольского края было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что специалисты осмотрели территорию конезавода и нашли многочисленные нарушения. «Известия» опубликовали кадры, на которых на «Ставропольском» сжигают трупы умерших от голода лошадей.

На этом конезаводе от истощения уже погибли десятки лошадей. Волонтер Ирина рассказала, что проблемы появились еще в 2016 году. Инициативной группе тогда удалось сохранить конезавод, который хотели снести вместе с лошадьми. В то время владелец обещал, что создаст нормальные условия животным. Сейчас он не хочет продавать лошадей.