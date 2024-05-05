Туристка в Ирландии оступилась и упала со скалы высотой 200 м
В ирландском графстве Клэр на утесах Мохер девушка потеряла равновесие при подъеме по тропе и упала в воду. Спасатели нашли ее уже мертвой. Об этом 4 мая сообщила британская газета The Mirror.
Инцидент произошел в популярном туристическом месте. Предположительно, девушка 20 лет потеряла равновесие при ходьбе и упала в воду со скал, самая высокая точка которых составляет 214 м.
Спасатели извлекли из воды ее тело. Инцидент признали несчастным случаем.
В апреле в абхазской Гагре россиянка сорвалась с края смотровой площадки высотой 50 м и погибла. Когда спасатели подняли туристку наверх, она была еще жива. Однако позже женщина скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.