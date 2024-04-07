В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
В абхазской Гагре 7 апреля погибла россиянка, сорвавшись с края смотровой площадки. Об этом сообщается на сайте МЧС Абзахии.
«Поленко Инесса Валерьевна, 1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала более чем с 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 12:13. Когда спасатели подняли россиянку наверх, она была еще жива. Однако позже женщина скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.
В феврале российский турист из Оренбургской области погиб в Абхазии, сорвавшись с канатки. Инцидент произошел по пути на Гегский водопад. Сообщалось, что мужчина катался на канатке, которая оборвалась.