В Москве высадили кедровую аллею в память о погибших военкорах

В Москве в парке имени Артема Боровика высадили аллею из 33 кедров в память о военкорах, погибших при исполнении своего долга, в том числе в ходе спецоперации по защите Донбасса. «Известия» опубликовали кадры церемонии в воскресенье, 5 мая.

«Удивительным образом совпало всё: не только светлый праздник Пасхи, но и старый День печати», — сказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Аллея расположена около строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино, его возведение завершится к 2025 году. Соловьев отметил, там впервые в стране возведут придел, посвященный погибшим военным корреспондентам.

Он также рассказал, что на стенде перед входом в аллею есть QR-код, по которому можно перейти на сайт СЖР, где опубликованы портреты журналистов. Этот список начинается с военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего 19 апреля во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона. Ему было 42 года.

«Акция существует уже пять лет. Ее активно поддерживает президент РФ Владимир Путин. В акции активное участие принимает около 5 млн человек. В этом году уже было высажено более 10 млн деревьев. В акции приняли участие 35 стран», — добавил генеральный директор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов.

Ранее, 2 мая, в Барселоне у штаба Еврокомиссии неравнодушные граждане установили мемориал Еремину. Организаторы акции также провели пикет с требованием к ООН расследовать убийство военкора и привлечь к ответственности всех причастных.