Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

В Москве высадили кедровую аллею в память о погибших военкорах

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмиченок
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в парке имени Артема Боровика высадили аллею из 33 кедров в память о военкорах, погибших при исполнении своего долга, в том числе в ходе спецоперации по защите Донбасса. «Известия» опубликовали кадры церемонии в воскресенье, 5 мая.

«Удивительным образом совпало всё: не только светлый праздник Пасхи, но и старый День печати», — сказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Аллея расположена около строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино, его возведение завершится к 2025 году. Соловьев отметил, там впервые в стране возведут придел, посвященный погибшим военным корреспондентам.

Он также рассказал, что на стенде перед входом в аллею есть QR-код, по которому можно перейти на сайт СЖР, где опубликованы портреты журналистов. Этот список начинается с военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего 19 апреля во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона. Ему было 42 года.

«Акция существует уже пять лет. Ее активно поддерживает президент РФ Владимир Путин. В акции активное участие принимает около 5 млн человек. В этом году уже было высажено более 10 млн деревьев. В акции приняли участие 35 стран», — добавил генеральный директор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов.

Путь воина: какую реакцию вызвало убийство военкора «Известий» киевским режимом
Поток соболезнований от коллег, близких и тех, кому успел помочь Семен Еремин, не иссякает третий день

Ранее, 2 мая, в Барселоне у штаба Еврокомиссии неравнодушные граждане установили мемориал Еремину. Организаторы акции также провели пикет с требованием к ООН расследовать убийство военкора и привлечь к ответственности всех причастных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024