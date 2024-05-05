Иран начнет строительство первого энергоблока АЭС «Карун» осенью

Основной этап строительства первого энергоблока иранской АЭС «Карун» начнется осенью 2024 года. Об этом 5 мая заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Первый бетон «ядерного острова» (сооружения для функционирования ядерного реактора. — Ред.) станции «Карун» будет залит осенью этого года», — приводятся слова Эслами в Telegram-канале правительства Ирана.

По его информации, для этого сейчас ведутся подготовка заграждений и строительной площадки, а также другие необходимые работы.

Эслами напомнил, что контракт на строительство данной АЭС до исламской революции в Иране был заключен с Францией, которая затем прекратила всю работу по проекту.

Возведение станции позволит Ирану компенсировать 50-летнее отставания в сфере производства атомной электроэнергии, считает глава ОАЭИ.

В октябре 2023 года Эслами сообщал о начале строительных работ на АЭС «Карун», мощность которой составит 300 МВт. В конце февраля 2024 года он заявил, что подготовлена площадка для строительства станции.