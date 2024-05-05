Футболист бельгийского клуба был 10 минут без сознания после удара мячом в голову

Нападающий бельгийской команды «Моленбек» Жефф Рен-Аделед получил удар мячом в голову во время матча с клубом «Шарлеруа», после чего на 10 минут потерял сознание, сообщает 5 мая газета Le Parisien.

По данным СМИ, 26-летний спортсмен был экстренно госпитализирован. Мяч попал футболисту прямо в лицо, после чего тот упал на газон.

«Жефф был без сознания около 10 минут. Мы опасаемся кровоизлияния в мозг», — сообщил тренер «Моленбека» Янник Феррера на пресс-конференции.

Позднее Рен-Аделед вышел на связь с болельщиками в соцсетях, отметив, что ним всë хорошо. Он добавил, что «испуга было больше, чем вреда», поблагодарив переживавших за слова поддержки. Отмечается, что кровоизлияния, которого опасались представители клуба, у спортсмена нет, но его точный диагноз на данный момент не раскрывается.

Ранее, 18 апреля, газета L'Equipe сообщила, что российский футболист Александр Головин, который играет за клуб «Монако», пропустит остаток сезона из-за травмы лодыжки. Издание отметило, что 27-летний спортсмен во время тренировки повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому сейчас ему нужно соблюдать режим отдыха.