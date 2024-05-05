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Футболист бельгийского клуба был 10 минут без сознания после удара мячом в голову

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Фото: Global Look Press/Jeff Reine-Adélaïde
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Нападающий бельгийской команды «Моленбек» Жефф Рен-Аделед получил удар мячом в голову во время матча с клубом «Шарлеруа», после чего на 10 минут потерял сознание, сообщает 5 мая газета Le Parisien.

По данным СМИ, 26-летний спортсмен был экстренно госпитализирован. Мяч попал футболисту прямо в лицо, после чего тот упал на газон.

«Жефф был без сознания около 10 минут. Мы опасаемся кровоизлияния в мозг», — сообщил тренер «Моленбека» Янник Феррера на пресс-конференции.

Позднее Рен-Аделед вышел на связь с болельщиками в соцсетях, отметив, что ним всë хорошо. Он добавил, что «испуга было больше, чем вреда», поблагодарив переживавших за слова поддержки. Отмечается, что кровоизлияния, которого опасались представители клуба, у спортсмена нет, но его точный диагноз на данный момент не раскрывается.

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