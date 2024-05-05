Ветеран ВОВ рассказала о строительстве укреплений под бомбежками нацистов

Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Серебрякова осенью 1941 года работала на строительстве московского рубежа обороны. Воспоминаниями о тех событиях она поделилась 5 мая в беседе с «Известиями».

Работа над созданием оборонительных укреплений началась 15 октября 1941-го, под обстрелами и бомбежками ее круглосуточно вели 600 тыс. добровольцев. Три четверти добровольческого корпуса состояло из женщин, и 18-летняя Серебрякова одной из первых записалась в его ряды.

«Одни работали днем, другие приходили на смену и даже ночью продолжалась эта работа. <...> Лопатами, никакого оборудования, механизмов не было. С нами вместе работали студенты, они в глубине работали, они выкидывали, а мы дальше откидывали эту землю, девочки», — рассказала ветеран.

Всего для защиты от врага было возведено 676 км противотанковых рвов, 1350 км проволочных заграждений и 46 тыс. противотанковых ежей. По словам Серебряковой, было очень трудно, но интересы Родины для нее и ее коллег были важнее всего.

Когда враг отступил от Москвы, Надежда устроилась работать на столичный оборонный завод. После смены она вместе с матерью ухаживала за ранеными, а ее отца сразу мобилизовали.

День Победы 9 мая 1945 года Надежда Ивановна вспоминает с улыбкой.

«Очень хорошо помню, что мы поехали на Красную площадь. Там было много людей. <...> Было такое единение! Более радостного дня в своей жизни я не припомню», — сказала ветеран.

После войны Серебрякова посвятила жизнь медицине и работала врачом до 90 лет. Сейчас, в 100-летнем возрасте, женщина не перестает интересоваться жизнью страны и в том числе новостями с фронта.

«Я знаю, что люди всех возрастов сейчас защищают нашу страну, желаю, чтобы все вы вернулись в здоровье к великой радости ваших родных!» — пожелала она.

Накануне ветеран Великой Отечественной войны Андрей Величко рассказал «Известиям» о том, как в 12-летнем возрасте он стал партизаном, когда в Брянскую область пришли немецкие войска. Величко с братом наравне со старшими товарищами ходили в разведку, следили за врагом, минировали дороги и искали оружие. В свои 95 лет ветеран детально помнит эти события и написал о них книгу.