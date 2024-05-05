В Ростовской области начали проверку из-за схода секций электровоза грузопоезда

В Ростовской области произошел сход двух секций электровоза в составе грузового поезда, следователями проводится проверка. Об этом 5 мая сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сейчас идет установление ущерба. Во время инцидента, который произошел вечером 4 мая, никто не пострадал.

В пресс-службе РЖД сообщили «Известиям», что сход секций произошел примерно в 600 км от Сочи, его последствия устранены.

Из-за происшествия были задержаны восемь поездов, уточнила на своем портале Северо-Кавказская железная дорога.

2 апреля в Красноярском крае произошел сход трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма – Мана Красноярской железной дороги. Предварительно, причиной стало срабатывание автотормозов состава. Далее с вагонами столкнулся не успевший остановиться пассажирский поезд, возбуждено уголовное дело.