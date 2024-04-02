СК назвал возможную причину схода грузовых вагонов в Красноярском крае

Вагоны грузового поезда могли сойти с путей на перегоне Жайма – Мана Красноярской железной дороги из-за срабатывания автотормозов. Об этом 2 апреля сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 км перегона Жайма – Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате с путей сошли три хвостовых вагона с углем, уточняет «Газета.Ru».

После этого с ними столкнулся пассажирский поезд по направлению Красноярск – Абакан, так как не успел затормозить. Произошел сход одной колесной пары электровоза, пострадавших не было.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Ранее, 28 марта, на станции Муртыгит Тындинского региона Дальневосточной железной дороги столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. Схода вагонов и пострадавших не было.