Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой. Свое поздравление он опубликовал 5 мая в Telegram-канале.

Собянин отметил, что Пасха символизирует торжество жизни, созидания, веры и надежды, а также напоминает о любви к ближнему и важности сочувствия.

«Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!» — написал мэр.

По словам Собянина, в пасхальные дни столица особенно настроена на проявления заботы и милосердия.

На десятках городских площадок и территорий возле храмов можно принять участие в фестивале «Пасхальный дар», где каждый может помочь нуждающимся или поддержать участников специальной военной операции, напомнил он.

Ранее в этот день православных христиан поздравил с Пасхой предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом и убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий имеет надежду на спасение и вечную жизнь.

В ночь на 5 мая самая масштабная пасхальная служба в России прошла в столице в храме Христа Спасителя, куда незадолго до полуночи из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня. Литургия проходила под руководством патриарха Кирилла. На пасхальной службе присутствовали президент России Владимир Путин и Сергей Собянин.