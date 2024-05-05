«Торонто» выбыл из плей-офф НХЛ после поражения от «Бостона»
Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» дома в субботу, 4 мая, в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл в овертайме «Торонто Мейпл Лифс».
Встреча закончилась со счетом 2:1, сообщает «Спорт-Экспресс».
У команды победителей голами отметились Хампус Линдхольм (51-я минута) и Давид Пастрняк (62-я). У гостей гол на счету Вильяма Нюландера (50-я).
Таким образом, «Бостон» выиграл в серии со счетом 4:3 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Флоридой».
Ранее, 30 апреля, «Флорида» одержала разгромную победу над «Тампой» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ. Среди команды победителей отличились такие игроки, как Картер Верхаге (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33-я, 52-я), Эван Родригес (55-я), а также Нико Миккола (59-я).