Врач рассказал о симптомах легочной гипертензии

Во Всемирный день легочной гипертензии, 5 мая, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов рассказал «Известиям» об этой группе заболеваний.

«Легочная гипертензия — это группа заболеваний, характеризующаяся повышением давления легочной артерии. Заболевание имеет сложное происхождение, поэтому его диагностика и лечение достаточно затруднительны. При отсутствии своевременного выявления и лечения оно прогрессирует и опасно осложнениями. Согласно статистике, без лечения срок жизни пациента составляет не более двух–двух с половиной лет. При выявлении болезни на поздних стадиях в 50% случаев она ведет к летальному исходу в течение пяти лет после возникновения данного вида гипертензии», — сказал он.

Существуют несколько факторов риска, которые увеличивают шанс возникновения легочной гипертензии: женщины подвержены данному заболеванию чаще мужчин; возраст от 20 до 40 лет; наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит), портальной гипертензии (повышенного давления в воротной вене), заболеваний сердца и состояний, связанных с артериальной гипертензией; прием лекарств (оральные контрацептивы, антидепрессанты).

«Выделяют следующие симптомы заболевания: одышка, возникающая сначала только при повышении физической нагрузке, а затем и в состоянии покоя; постоянное чувство усталости; навязчивый кашель; частые головокружения и обмороки; на поздних стадиях заболевания отмечаются кровохарканье, сильные отеки ног, асцит (патологическое скопление жидкости в брюшной полости)», — сказал Соколов.

Прогрессирование заболевания может привести к таким осложнениям, как хроническая сердечная недостаточность, отек легких, тромбоз. Данные состояния нередко приводят к смерти, предупредил врач.

«Необходимо помнить, что причины появления данного заболевания могут быть самыми разными, поэтому при появлении симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для проведения диагностики. Только так можно вовремя «поймать» заболевание при его наличии и своевременно начать лечение», — заключил собеседник издания.

В конце апреля терапевт Эльзара Темирбаева рассказала, что высокий уровень гемоглобина может говорить об онкологических заболеваниях. Она отметила, что у мужчин он обычно выше из-за большей мышечной массы, которую нужно снабжать кислородом. У женщин гемоглобин ниже из-за ежемесячных кровопотерь во время менструации.