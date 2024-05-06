Не всегда готовы: в России упал спрос на детские лагеря у моря

В этом году родители стали реже отправлять детей в оздоровительные лагеря у моря, рассказали «Известиям» участники рынка. Часть организаций говорят о 20-процентном падении интереса к их путевкам. Эксперты связывают ситуацию с общим повышением цен на пляжный отдых, в результате средняя стоимость детской путевки, в частности, в Краснодарский край начинается от 100 тыс. рублей за две-три недели в зависимости от организации. Одним из основных критериев для выбора лагеря в этом году стала близость к дому. О том, где будут отдыхать дети летом и как правильно выбрать лагерь, — в материале «Известий».

Где происходит падение спроса

Спрос на детский пляжный отдых в России снизился в этом году, рассказала «Известиям» руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по отдыху детей и активному туризму Татьяна Иванова. По ее словам, причина в повышении стоимости путевок в лагеря на море и увеличившиеся транспортные расходы.

— В частности, это касается Краснодарского края. Стоимость средней путевки сегодня выходит более 100 тыс. рублей за ребенка, — уточнила она.

Сейчас в Краснодарском крае стоимость путевок варьируется от 70 до 120 тыс. рублей, но может быть и больше — в зависимости от времени пребывания, насыщенности программы и уровня комфортности, выяснили «Известия», проверив предложения детских организаций отдыха. В Крыму максимальная стоимость пока около 110 тыс. рублей, но цены могут увеличиться — многие лагеря предупреждают, что еще уточняют стоимость своих услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение спроса на детский отдых на море фиксируют и представители отрасли, более того, они отмечают, что это тренд последних нескольких лет.

— Негативная динамика продолжается, и спрос снижается на 20%, если сравнивать I квартал 2023 года к I кварталу 2024-го, — сказал «Известиям» гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев. — В денежном выражении за счет увеличения стоимости путевок возможен и рост отрасли, хотя в количестве детей, которые отдохнут в этом году, будет снижение.

Он также назвал основным фактором снижения спроса повышение цен на путевки в 2023 и 2024 годах.

Туроператоры, которые исторически брали квоты в лагерях Краснодарского края и отправляли на море детей из регионов — с севера, Урала, из Архангельской области, Санкт-Петербурга, Москвы, — сейчас сталкиваются со значительным понижением таких продаж, сокращением выездов и квот, добавила Татьяна Иванова.

— Также мы наблюдаем сокращение корпоративных детских групп от предприятий, — указала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Татьяна Иванова отметила, что в целом во многих регионах лагеря чувствуют себя хорошо, там детские смены полностью укомплектованы — места занимают дети из этих же регионов, которые в том числе направляются на отдых по линиям соцзащиты, а также за дотации из региональных бюджетов, по северным доплатам и сертификатам.

— Родители не готовы отправлять ребенка далеко от дома по разным причинам — кто-то из опасений, а кто-то по финансовым причинам, — добавила она.

О тенденции на снижение интереса к детским лагерям (не только к морским, а в целом) заявил «Известиям» руководитель юношеской горной школы «Выше облаков» Сергей Астахов. По его словам, запрос снижается с начала пандемии коронавируса. О падении спроса сообщили и в частном лагере «Грани».

Спрос на путевки падает в лагерях, которые не «озабочены своим развитием», а также расположены на территории Крыма, полагает председатель правления Фонда развития детских лагерей кандидат психологических наук Андрей Данилков.

— По нашим оценкам, в таких лагерях в летний сезон от 10 до 25% мест пустуют, — уточнил он.

Кешбэк, бронирование и «масса факторов»

Тем не менее с приближением лета наблюдается повышение активности родителей и рост продаж путевок в детские лагеря в целом, добавили в РСТ. Но этот рост всё же не слишком активный, отметил Андрей Данилков. Резкий рост, по его словам, был в 2021–2022 годах — после введения детского кешбэка.

— В 2024 году во многих регионах наблюдается ситуация, когда уже в марте в отдельные детские лагеря путевок не было, — сказал он «Известиям». — Это связано в том числе и с тем, что многие лагеря вводят акцию «Раннее бронирование», когда путевка может продаваться по цене прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Прирост стоимости детских путевок с 2021 по 2024 год составил не менее 50%, в среднем по 12,5% в год, следует из исследования экспертов Фонда развития детских лагерей.

Директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус указал, что стоимость путевки по сравнению с 2021 годом выросла на 12%. А в частном лагере для детей «Грани» сообщили, что увеличили цену на 30%. В «Выше облаков» стоимость выросла на 20 тыс. рублей за год.

— Повышение стоимости связано с массой факторов, — полагают в Фонде развития детских лагерей. — В детском лагере одна из основных статей расходов — продукты питания, стоимость которых повысилась. Также выросла стоимость коммунальных услуг и услуг сторонних организаций — транспортное обслуживание, обслуживание оборудования, пожарной сигнализации, обработка от клещей и грызунов, охрана.

На старте продаж, по словам Игоря Пугачева, уже видно значительное увеличение стоимости путевок на 8–15% только за I квартал 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В сезон цены будут только расти, — отметил эксперт. — Сейчас путевки продают еще по ценам раннего бронирования, но в мае уже начинается активный сезон, и цены будут расти ближе к датам оказания услуг. По статистике, число детей, которых предпочитают отправить в лагерь, составляет 10% от всего числа несовершеннолетних в России.

Сейчас, по словам гендиректора Sportzania, решающие критерии при покупке отдыха для ребенка — безопасность, размещение, питание и цена. Но в Фонде развития детских лагерей также указали, что большое количество родителей выбирают для ребенка лагерь с интересными программами — познавательными и прикладными, языковыми или спортивными.

Сергей Астахов среди требований родителей выделил бытовые условия и опыт преподавательского состава, а в лагере «Грани» подтвердили запрос на обеспечение безопасности и медицинское сопровождение.

В ближайшие годы тренд на развитие отрасли неутешительный, полагают участники рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Если посмотреть на демографию России, то отчетливо видно, что количество детей от восьми до 14 лет, которые обычно ездят на отдых без родителей, будет становиться меньше с каждым последующим годом, — отметил Игорь Пугачев.

Компаниям, которые занимаются детским отдыхом, нужно уходить в более широкую аудиторию и делать гибридные проекты, куда можно приехать с родителями или получить образование, считает гендиректор Sportzania.

По мнению руководителя юношеской горной школы «Выше облаков» Сергея Астахова, стоит разрабатывать новые формы господдержки для занятий детей в каникулы.

— Они могут быть в виде специальных грантов, направленных на частичную оплату стоимости выездных программ, которые не попадают в реестр обычных пионерских лагерей, где возможен возврат средств от социального страхования, — сказал он.

Не менее важным аспектом для развития отрасли могло бы стать возвращение программы государственного кешбэка. Такие программы стимулируют на покупку путевок тех родителей, которые еще ни разу не отправляли детей отдохнуть вне семьи.

Как выбрать детский лагерь

Выбирая детский лагерь, следует в первую очередь проверить все документы организации, рассказали «Известиям» в пресс-службе всероссийского детского центра «Смена».

— Необходимо посмотреть, находится ли детский лагерь в едином реестре организаций детского отдыха и оздоровления, — пояснили там. — Это официальный документ, в котором содержатся сведения обо всех детских лагерях страны. Найти его можно на сайтах администраций субъектов РФ. Если лагерь в списке, значит, у него есть разрешения на работу от органов, осуществляющих контроль в сфере детского отдыха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также там порекомендовали обращать внимание на безопасность в лагере. Так, территория детского учреждения должна иметь ограждение, которое исключает беспрепятственный вход посторонних людей, и оснащена контрольно-пропускным пунктом, охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

— Также руководство лагеря должно обеспечить круглосуточное дежурство охраны на территории, — отметили в «Смене».

Перед поездкой следует выяснить, как распределяют детей по отрядам. Лучше, когда в комнате живут сверстники.

— Очень важны занятия спортом на свежем воздухе. Обратите внимание на наличие спортивной инфраструктуры — стадиона, тренажерного зала, бассейна. Здорово, если есть возможность для купаний и морских прогулок. Узнайте, организовано ли дежурство матросов-спасателей и медиков во время купаний, есть ли у лагеря разрешение от МЧС России и территориального органа Роспотребнадзора, — добавили в ВДЦ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Питание в детских лагерях должно быть организовано в соответствии с требованиями СанПиН. Если меню лагеря утверждено Роспотребнадзором, состав блюд будет соответствовать возрастным требованиям, а перерывы между приемами пищи не будут превышать четырех часов.

Еще один важный фактор при выборе лагеря — качество подготовки педагогического персонала. Необходимо убедиться, что у наставников есть педагогическое образование или сертификат об окончании «Школы вожатых». Педагог должен разбираться в детской психологии и конфликтологии, знать приемы игротехники и коммуникации, заключили в организации.