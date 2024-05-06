Автомобили с пробегом в России продолжают дешеветь третий месяц подряд

На основе данных из объявлений о продаже легковых автомобилей в апреле 2024 года сервис «Авто.ру Оценка» зафиксировал снижение средней стоимости машин с пробегом третий месяц подряд, тогда как на новые автомобили цены вновь начали повышаться. Об этом эксперты рассказали «Известиям» 6 мая.

По итогам апреля 2024 года средняя стоимость нового автомобиля в России вернулась на уровень февраля. По сравнению с мартом этого года цена выросла на 2,5%, до 3,63 млн рублей. В нескольких регионах повышение средней стоимости превысило 5%. В Рязанской области новая машина в среднем стоит 3,4 млн рублей (+7%), в Тульской области пробита отметка в 2 млн (+6%). Москва, включая прилегающую область, остается рекордсменом по средней стоимости. Там достигнута отметка в 4,7 млн (+5,4%).

В то же время некоторые области выделились двузначными показателями снижения средней стоимости в апреле 2024 года по сравнению с мартом того же года. В Нижегородской (–14,1%; до 3,2 млн рублей) и Новосибирской (–12%; до 3,7 млн рублей) областях цены падают второй месяц кряду. Сюда также примкнул Краснодарский край, где средняя стоимость нового автомобиля снизилась за прошедший месяц на 9,3 п. п., до 3,4 млн рублей.

В апреле 2024 года средняя стоимость нескольких моделей уменьшилась по сравнению с прошлым месяцем. В основном наблюдается снижение цены на авто китайских производителей: Chery Arrizo 8 (–9,1%; 3,1 млн рублей), Voyah Free (–8,5%; 6,3 млн рублей), Hongqi HS5 (–7%; 4,6 млн рублей). Подешевел и отечественный «Москвич 3» на 4,4% — теперь среднее предложение этой модели составляет 2 млн рублей.

В цене прибавили модели японских и южнокорейских марок. Лидером по росту вновь стал внедорожник Mitsubishi Outlander (6,5%; 3,7 млн рублей). На 6% подорожали седаны Hyundai Solaris и Mazda 6, теперь они стоят 2,5 и 4,1 млн рублей соответственно. Средняя стоимость премиального электрокроссовера Hongqi E-HS9 превысила отметку в 10 млн рублей, прибавив за месяц 6 п.п.

Средняя цена за подержанный автомобиль снизилась на 2% и составила 2,0 млн рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тамбовской (–10%) и Смоленской областях (–9%), средняя цена подержанного автомобиля в этих регионах составила 1 и 1,6 млн рублей соответственно. Средняя стоимость продемонстрировала противоположную динамику в Хабаровском крае (6%), Саратовской (4%) и Иркутской (3%) областях.

Сразу две британские модели показали наибольшее снижение средней стоимости в апреле 2024 года. Range Rover Velar (5,1 млн рублей) потерял 4% относительно марта, а Range Rover третьего поколения (2,3 млн рублей) сделался дешевле на 3,5%. Также снизилась до 8 млн рублей стоимость премиального седана BMW 7er 2019-2022 годов выпуска (–3%). В бюджетном сегменте наиболее подешевевшими автомобилями с пробегом стали Skoda Yeti первого поколения (–3,4%; 967 тыс. рублей), «УАЗ Patriot» (–3%; 1,45 млн рублей) и Lada Largus (–2,3%; 985 тыс. рублей).

В апреле в сегменте автомобилей с пробегом зафиксирован умеренный рост средней стоимости. Самой подорожавшей моделью стал Mercedes-Benz S-Class W221, прибавивший 3,3% — к концу месяца седан стоил почти 2,3 млн рублей. Следом идут минивэн Kia Carnival (3%; 3,3 млн рублей) и хетчбэк Volkswagen Golf 7-го поколения (2,6%; 1,3 млн рублей).

2 мая аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что самой популярной моделью компании Geely на российском авторынке в марте стал среднеразмерный кроссовер Monjaro. За месяц в стране было реализовано почти 5,2 тыс. таких автомобилей против 170 единиц годом ранее.