Россияне рассказали о своем отношении к профсоюзам на работе

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди работающих россиян и выяснили, как они относятся к профсоюзному движению. Результатами исследования эксперты поделились с «Известиями» 6 мая.

Каждый четвертый (25%) опрошенный заявил, что у него в компании есть профсоюз работников. Наиболее часто о существовании профсоюзного движения заявляли работники сферы «Наука и образование» (65%), госслужащие (50%), а вот реже всего — строители (82% отрицательных ответов) и IT-специалисты (79%).

При этом каждый второй (51%) работник, у которого на работе есть профсоюз, состоит в нем. Примечательно, что женщины на 7% чаще, чем мужчины, входят в состав профсоюза. В разрезе возраста: наиболее часто членами профсоюза становятся работники в возрасте от 45-54 лет (62%). Вступление в профсоюз было осознанным выбором лишь у 43% опрошенных, для 35% — это формальность, а для 23% даже обуза.

Работники — члены профсоюзов у себя на работе контактируют с ними чаще всего лишь по линии участия в общественных мероприятиях, организованных профсоюзом (соревнования, субботники, праздники и так далее). Так делают 27% опрошенных. А вот непосредственной и основной задаче профсоюзов (урегулирование трудовых споров) уделяют внимание лишь 14%. Между тем 5% работников ходят на митинги, организованные профсоюзами, и чаще всего это касается различных праздничных демонстраций. При этом 64% членов профсоюзов никак с ними не взаимодействуют вообще.

Еще 49% опрошенных, у кого на работе есть профсоюзы, на данный момент так и не стали их полноправными участниками. Основная причина отказа от вступления в такие организации связана с тем, что люди не верят, что профсоюзы помогут им в сложный момент. Так ответили сразу 50% респондентов. Еще 19% признались, что не доверяют профсоюзу у себя на работе, а 13% просто это неинтересно. Кроме того, некоторые респонденты в целом были бы не против вступить в профсоюз, но не могут по разным причинам, среди которых фигурируют такие: высокий финансовый взнос/вычет из зарплаты; не знаю, как вступить в него; не берут к себе работников вахтового метода; профсоюз далеко от филиала компании; мало льгот для профсоюзников.

Участники опроса смогли также оценить, какую пользу они получают от деятельности профсоюзной организации у них на работе. Выяснилось, что 15% получают различные льготы (помощь в лечении, отправка в санаторий, страхование, подарки детям и другие). 14% получают материальную помощь от профсоюза, 11% — участвуют в корпоративной жизни компании, 7% смогли обучиться и повысить квалификацию, 5% респондентов получают юридическую консультацию через профсоюз, еще столько же — участвуют в различных профессиональных конкурсах. При этом две трети (70%) опрошенных всё же заявили, что никаких выгод от членства в профсоюзе у себя на работе пока не видят.

Несмотря на довольно скептическое отношение к деятельности профсоюзов (65% опрошенных считают, что профсоюз у них в компании не влияет на защиту прав работников), 46% респондентов все-таки верят в то, что у профсоюзного движения есть будущее. Так, 41% считают, что профсоюзы должны развиваться и становиться более современными.

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