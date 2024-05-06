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Россияне рассказали о своем отношении к профсоюзам на работе

hh.ru: 65% россиян не верят, что профсоюз может защитить их права на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди работающих россиян и выяснили, как они относятся к профсоюзному движению. Результатами исследования эксперты поделились с «Известиями» 6 мая.

Каждый четвертый (25%) опрошенный заявил, что у него в компании есть профсоюз работников. Наиболее часто о существовании профсоюзного движения заявляли работники сферы «Наука и образование» (65%), госслужащие (50%), а вот реже всего — строители (82% отрицательных ответов) и IT-специалисты (79%).

При этом каждый второй (51%) работник, у которого на работе есть профсоюз, состоит в нем. Примечательно, что женщины на 7% чаще, чем мужчины, входят в состав профсоюза. В разрезе возраста: наиболее часто членами профсоюза становятся работники в возрасте от 45-54 лет (62%). Вступление в профсоюз было осознанным выбором лишь у 43% опрошенных, для 35% — это формальность, а для 23% даже обуза.

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Работники — члены профсоюзов у себя на работе контактируют с ними чаще всего лишь по линии участия в общественных мероприятиях, организованных профсоюзом (соревнования, субботники, праздники и так далее). Так делают 27% опрошенных. А вот непосредственной и основной задаче профсоюзов (урегулирование трудовых споров) уделяют внимание лишь 14%. Между тем 5% работников ходят на митинги, организованные профсоюзами, и чаще всего это касается различных праздничных демонстраций. При этом 64% членов профсоюзов никак с ними не взаимодействуют вообще.

Еще 49% опрошенных, у кого на работе есть профсоюзы, на данный момент так и не стали их полноправными участниками. Основная причина отказа от вступления в такие организации связана с тем, что люди не верят, что профсоюзы помогут им в сложный момент. Так ответили сразу 50% респондентов. Еще 19% признались, что не доверяют профсоюзу у себя на работе, а 13% просто это неинтересно. Кроме того, некоторые респонденты в целом были бы не против вступить в профсоюз, но не могут по разным причинам, среди которых фигурируют такие: высокий финансовый взнос/вычет из зарплаты; не знаю, как вступить в него; не берут к себе работников вахтового метода; профсоюз далеко от филиала компании; мало льгот для профсоюзников.

Участники опроса смогли также оценить, какую пользу они получают от деятельности профсоюзной организации у них на работе. Выяснилось, что 15% получают различные льготы (помощь в лечении, отправка в санаторий, страхование, подарки детям и другие). 14% получают материальную помощь от профсоюза, 11% — участвуют в корпоративной жизни компании, 7% смогли обучиться и повысить квалификацию, 5% респондентов получают юридическую консультацию через профсоюз, еще столько же — участвуют в различных профессиональных конкурсах. При этом две трети (70%) опрошенных всё же заявили, что никаких выгод от членства в профсоюзе у себя на работе пока не видят.

Несмотря на довольно скептическое отношение к деятельности профсоюзов (65% опрошенных считают, что профсоюз у них в компании не влияет на защиту прав работников), 46% респондентов все-таки верят в то, что у профсоюзного движения есть будущее. Так, 41% считают, что профсоюзы должны развиваться и становиться более современными.

В конце апреля сервисы «Работа.ру» и «Подработка» предоставили «Известиям» рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на майские праздники. На первом месте оказалась вакансия водителя туристического автобуса в Москве, которому заплатят до 190 тыс. рублей. Сотруднику предстоит работа на туристическом автобусе по Золотому кольцу. От него требуется наличие медицинских справок, права категории D, карты СКЗИ, стаж вождения от пяти лет, в также знание технической части автобуса.

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