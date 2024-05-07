Новолуние в мае: редкая мистическая Луна поразит всех
В начале мая Луна будет убывать до тех пор, пока не наступит энергетически мощная фаза новолуния. Астрономическое явление будет длиться всего сутки, но и за этот небольшой срок жители Земли почувствуют на себе его влияние. Рождение новой Луны будет протекать под зодиакальным созвездием Тельца, которое внесет коррективы в привычный ход жизни. Когда наступит мистическое новолуние в мае и к чему астрологи советуют подготовиться в этот день — в материале «Известий».
Новолуние в мае 2024: когда начнется 8 мая
Ежемесячно Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия для жителей Земли. Это происходит потому, что видимая сторона естестввенного спутника освящается Солнцем по-разному, в зависимости от положения ночного светила на орбите. Ученые выделяют четыре основных фазы Луны, которые поочередно сменяются в рамках одного синодического месяца, составляющего примерно 29-30 дней. Среди них новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна.
Одним из наиболее мистических состояний ночного светила является его зарождение или новолуние, происходящее примерно раз в месяц. Фаза новой Луны представляется собой астрономическое явление, при котором диск Луны оказывается на одной линии между Землей и Солнцем.
При этом спутник практически полностью пропадает из зоны видимости со стороны Земли, поэтому отыскать Луну на небе в этот период становится почти невозможно.
Новолуние в мае 2024 года начнется 8 числа в 06:22 (мск). В этот день процент освещенности Луны будет около 0%. Всё, что можно будет увидеть на небе в это время, — это темное пятно, практически неотличимое невооруженным глазом. При этом спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Этот земной знак не предвещает серьезных негативных перемен, наоборот, его энергетика влияет на укрепление всех тех процессов, которые запустились в начале месяца. Фаза новой луны продлится один день, и уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа.
Новая Луна в мае 2024 года: влияние на человека, гороскоп
С древних времен люди верили, что новолуние может оказывать существенное влияние на их самочувствие и жизненные процессы. Зарождение новой Луны считается периодом энергетического спада, когда сильнее ощущается усталость и нехватка сил на выполнение привычных дел. Некоторые астрологи утверждают, что в это время мужчины становятся более агрессивными, женщины — могут впасть в депрессию, а дети начинают капризничать больше обычного. Однако эксперты по астрологии сходятся во мнении, что новолуние в зодиакальном знаке Тельца, которое будет наблюдаться 8 мая 2024 года, можно назвать в большей степени благоприятным днем.
Данное зодиакальное созвездие ассоциируется с устойчивым и безопасным жизненным укладом. Тельца характеризуют упорство, усердие и настойчивость.
По мнению астрологов, это лучшее время для решения финансовых вопросов и приобретения недвижимости. При этом важно задуматься, как обезопасить свою жизнь, и что необходимо сделать, чтобы чувствовать себя более стабильно. Решение этих вопросов в новолуние позволит обрести гармонию в жизни и обезопасит от потенциальных проблем в период мая.
Специально для «Известий» астролог и психолог Екатерина Тубис подготовила точный гороскоп на 8 мая для 12 представителей зодиакального круга. Эксперт отметила, что предстоящее новолуние обещает яркие изменения для каждого знака зодиака.
Овен
Новолуние придаст вам дополнительный заряд энергии, и вы будете полны решимости достичь своих целей, но будьте осторожны с агрессивными проявлениями, чтобы избежать конфликтов.
Телец
Для Тельца новолуние принесет умиротворение и спокойствие. Этот период благоприятен для финансовых дел и укрепления отношений в семье и на работе. Постарайтесь не потратить больше, чем вы планировали.
Близнецы
Новолуние будет воздействовать на вашу коммуникабельность, делая вас более уязвимыми к мнению окружающих. Избегайте драм и ссор, выстраивайте только конструктивные диалоги.
Рак
Это новолуние окажет влияние на ваше домашнее благополучие. Возможны неожиданные семейные события, они принесут вам близость и поддержку в сложные моменты. Постарайтесь в этот месяц не перенапрягаться на работе.
Лев
Вам принесут удачу творческие начинания и проявления. Смело действуйте, постарайтесь не упустить момент и вовремя реализовывать свои задумки.
Дева
Новолуние приведет вас к самопознанию и внутреннему росту. Будьте внимательны к своим мыслям и чувствам, чтобы избрать верное направление для развития. Не придавайте серьезного значения негативным мыслям в этот день.
Весы
Этот период благоприятен для создания гармонии как в личных, так и в деловых отношениях. Проявите инициативу и наладьте контакты, это принесет вам успех в дальнейшем. Этот месяц будет для вас очень активным.
Скорпион
Вам необходимо сфокусироваться на финансах и рациональном планировании. Будьте бдительны в денежных операциях и избегайте рискованных решений. Оставьте важные покупки на июнь.
Стрелец
Для Стрельцов новолуние принесет возможности для профессионального роста и признания. Но будьте готовы к изменениям в окружении и отношениях. Постарайтесь не ругаться и не проявлять агрессию.
Козерог
Это время подойдет для осмысления вашего места в обществе. Старайтесь быть открытыми к новым идеям и возможностям. Смело осуществляйте все задуманное.
Водолей
Новолуние принесет вам внутренние переживания и стремление к переменам. Не бойтесь обозначить свою независимость, но помните о балансе и гармонии.
Рыбы
Вам стоит сфокусировать внимание на духовном росте и внутреннем покое. Для принятия важных решений ориентируйтесь на свои жизненные ценности и интуицию.