Новолуние в мае: редкая мистическая Луна поразит всех

В начале мая Луна будет убывать до тех пор, пока не наступит энергетически мощная фаза новолуния. Астрономическое явление будет длиться всего сутки, но и за этот небольшой срок жители Земли почувствуют на себе его влияние. Рождение новой Луны будет протекать под зодиакальным созвездием Тельца, которое внесет коррективы в привычный ход жизни. Когда наступит мистическое новолуние в мае и к чему астрологи советуют подготовиться в этот день — в материале «Известий».

Новолуние в мае 2024: когда начнется 8 мая

Ежемесячно Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия для жителей Земли . Это происходит потому, что видимая сторона естестввенного спутника освящается Солнцем по-разному, в зависимости от положения ночного светила на орбите. Ученые выделяют четыре основных фазы Луны, которые поочередно сменяются в рамках одного синодического месяца, составляющего примерно 29-30 дней. Среди них новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна .

Одним из наиболее мистических состояний ночного светила является его зарождение или новолуние, происходящее примерно раз в месяц. Фаза новой Луны представляется собой астрономическое явление, при котором диск Луны оказывается на одной линии между Землей и Солнцем .

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

При этом спутник практически полностью пропадает из зоны видимости со стороны Земли, поэтому отыскать Луну на небе в этот период становится почти невозможно.

Новолуние в мае 2024 года начнется 8 числа в 06:22 (мск). В этот день процент освещенности Луны будет около 0%. Всё, что можно будет увидеть на небе в это время, — это темное пятно, практически неотличимое невооруженным глазом. При этом спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Этот земной знак не предвещает серьезных негативных перемен, наоборот, его энергетика влияет на укрепление всех тех процессов, которые запустились в начале месяца. Фаза новой луны продлится один день, и уже 9 мая наступит растущая Луна , которая сохранится до 22 числа.

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Новая Луна в мае 2024 года: влияние на человека, гороскоп

С древних времен люди верили, что новолуние может оказывать существенное влияние на их самочувствие и жизненные процессы. Зарождение новой Луны считается периодом энергетического спада, когда сильнее ощущается усталость и нехватка сил на выполнение привычных дел . Некоторые астрологи утверждают, что в это время мужчины становятся более агрессивными, женщины — могут впасть в депрессию, а дети начинают капризничать больше обычного. Однако эксперты по астрологии сходятся во мнении, что новолуние в зодиакальном знаке Тельца, которое будет наблюдаться 8 мая 2024 года, можно назвать в большей степени благоприятным днем .

Данное зодиакальное созвездие ассоциируется с устойчивым и безопасным жизненным укладом . Тельца характеризуют упорство, усердие и настойчивость.

Фото: Global Look Press/Katharina Hild

По мнению астрологов, это лучшее время для решения финансовых вопросов и приобретения недвижимости. При этом важно задуматься, как обезопасить свою жизнь, и что необходимо сделать, чтобы чувствовать себя более стабильно . Решение этих вопросов в новолуние позволит обрести гармонию в жизни и обезопасит от потенциальных проблем в период мая.

Специально для «Известий» астролог и психолог Екатерина Тубис подготовила точный гороскоп на 8 мая для 12 представителей зодиакального круга. Эксперт отметила, что предстоящее новолуние обещает яркие изменения для каждого знака зодиака.

Овен

Новолуние придаст вам дополнительный заряд энергии, и вы будете полны решимости достичь своих целей, но будьте осторожны с агрессивными проявлениями , чтобы избежать конфликтов.

Телец

Для Тельца новолуние принесет умиротворение и спокойствие. Этот период благоприятен для финансовых дел и укрепления отношений в семье и на работе . Постарайтесь не потратить больше, чем вы планировали.

Близнецы

Новолуние будет воздействовать на вашу коммуникабельность, делая вас более уязвимыми к мнению окружающих . Избегайте драм и ссор, выстраивайте только конструктивные диалоги.

Рак

Это новолуние окажет влияние на ваше домашнее благополучие. Возможны неожиданные семейные события, они принесут вам близость и поддержку в сложные моменты . Постарайтесь в этот месяц не перенапрягаться на работе.

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Лев

Вам принесут удачу творческие начинания и проявления . Смело действуйте, постарайтесь не упустить момент и вовремя реализовывать свои задумки.

Дева

Новолуние приведет вас к самопознанию и внутреннему росту. Будьте внимательны к своим мыслям и чувствам, чтобы избрать верное направление для развития . Не придавайте серьезного значения негативным мыслям в этот день.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Весы

Этот период благоприятен для создания гармонии как в личных, так и в деловых отношениях. Проявите инициативу и наладьте контакты, это принесет вам успех в дальнейшем . Этот месяц будет для вас очень активным.

Скорпион

Вам необходимо сфокусироваться на финансах и рациональном планировании . Будьте бдительны в денежных операциях и избегайте рискованных решений. Оставьте важные покупки на июнь.

Стрелец

Для Стрельцов новолуние принесет возможности для профессионального роста и признания. Но будьте готовы к изменениям в окружении и отношениях . Постарайтесь не ругаться и не проявлять агрессию.

Козерог

Это время подойдет для осмысления вашего места в обществе. Старайтесь быть открытыми к новым идеям и возможностям . Смело осуществляйте все задуманное.

Водолей

Новолуние принесет вам внутренние переживания и стремление к переменам . Не бойтесь обозначить свою независимость, но помните о балансе и гармонии.

Рыбы