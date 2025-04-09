Великая среда — особый день Страстной седмицы: богослужение, приметы, что нельзя делать

Великой средой именуется третий день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. В 2025 праздник выпадает на 16 апреля. Православные верующие вспоминают сразу два важных библейских события, которые произошли в последние дни земной жизни Иисуса Христа, — предательство Иуды и миропомазание. Подробнее о том, что произошло в Великую среду согласно Евангелию и какие богослужения традиционно проводят в храмах, — в материале «Известий».

Великая среда Страстной седмицы в 2025 году

Страстной называют последнюю неделю Великого поста, которая предшествует главному христианскому празднику. Пасха в 2025 году приходится на воскресенье, 20 апреля. Следовательно, Великая среда Страстной седмицы выпадает на 16 апреля, будний день, утром верующие смогут побывать на службах и посвятить себя молитвам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Каждый день на Страстной неделе называется великим, или страстным. На протяжении этого периода в православной церкви не празднуют дни святых, не упоминают умерших и не проводят венчания и крещения. На третий день Страстной недели совершают таинство исповеди перед литургией Великого четверга.

Что произошло в Великую среду Страстной недели по Евангелию

События Великой среды описаны в 26-й главе Евангелия от Матфея. Повествование начинается со слов Иисуса, который предупредил апостолов, что через два дня Его ждет распятие. Одновременно с этим у первосвященника Каиафы собрались высшие чины церкви и народные старейшины. На совете велось обсуждение Иисуса, который в Великий вторник начал делать губительные для их власти заявление о грядущем Страшном суде и конце прежнего мира. Казнить Божиего сына необходимо до праздника, чтобы избежать возможного мятежа возмущенной толпы.

Фото: commons.wikimedia.org Фирс Журавлёв. Христос у фарисея

В Великую среду Страстной седмицы произошли два знаковых события, которым посвящены церковные службы этого дня. Так, первый случай связан помазанием Христа миром (освященное масло). Во время отдыха в доме Симона прокаженного к нему подошла женщина, которая вылила ему на голову драгоценное благовонное масло. Апостолы возмутились, что она без причины пролила продукт, ведь можно было продать его и раздать деньги нуждающимся. Однако Иисус прервал разговоры и сказал, что она предупредила его о скорых страданиях. Поступок грешницы запомнили на долгие века. При этом в Евангелии от Луки указано, что эта женщина помазала миром ноги Христа, а в Евангелии от Иоанна уточняется, что эта женщина была Марией — сестрой Лазаря, которого Иисус ранее воскресил.

Библеист Анна Шманина-Великанова отмечает, что данный эпизод во всех четырех Евангелиях описан практически одинаково. Отличаются только детали повествования . Протест учеников был связан с тем, что 300 динариев, которые стоило масло, являлся огромной суммой денег. В то же время евангелист Иоанн пишет, что инициатором недовольства был именно Иуда Искариот, ведь он хотел, чтобы женщина положила деньги в ящик, а он бы их оттуда украл.

— Помазание в иудейской культуре было священным актом. Помазывались цари и первосвященники, а также умершие, хотя и немного иначе. Специальная смесь благовоний и масел была предназначена для того, чтобы предотвратить гниение и избавиться от запаха. Следовательно, действия женщины считываются двояко: с одной стороны, она считает Христа царем, с другой — она ожидает его похорон, — добавляет эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org /Edward Okuń - artyzm.com

Согласно Евангелию от Матфея, после помазания Иуда Искариот, один из 12 апостолов Иисуса Христа, отправился на совет к старейшинам, которые хотели расправиться со Спасителем. Он спросил у них, что получит взамен, если сдаст своего учителя. Ему предложили 30 сребреников (крупная сумма по тем временам, на которую можно было купить дом в Иерусалиме), после чего он начал искать подходящую возможность для предательства. Предполагается, что сговор Иуды с первосвященниками состоялся в ночь со вторника на среду.

После этого, в Великий четверг, во время Тайной вечери Иисус в последний раз отужинал со своими последователями и поведал им, что вскоре один из них его предаст.

Великая среда 2025: что нельзя делать, что можно есть

В Великую среду православные верующие соблюдают строгий пост. Согласно монастырскому уставу, в этот день полагается сухоядение, разрешается есть хлеб, воду, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты. Для обычных верующих ограничения мягче, больные и немощные от поста освобождаются.

Помимо ограничений в еде в Великую среду не рекомендуется посещать кладбище и поминать усопших. Не стоит в этот день звать гостей и отмечать дни рождения. Памятуя об Иуде, верующий должен воздержаться от корысти и даже малейших промыслов о предательстве. В число запретов попадает и рукоделие — хозяйкам не стоит шить, вышивать и вязать.

Великая среда знаменует начало подготовки к Пасхе. Обычно в это время хозяйки собирают всё для окрашивания яиц и опары для кулича.

Справка «Известий» Опара — жидкое тесто с концентратом дрожжей, которое готовят, чтобы основное тесто было пышнее. Данная технология в основном используется для выпечки изделий из пшеничной муки со значительным содержанием жиров и сахара. При опарном способе тесто получается более пластичным и ароматным.

Кроме того, Великая среда — это день домашних хлопот. В первую очередь стоит помыть окна, чтобы на Пасху солнце светило ярче.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Великая среда 16 апреля 2025: молитвы, расписание богослужений

Великая среда на Страстной седмице обретает особый смысл для верующих — это последний день перед судом над Иисусом Христом.

Клирик Николай Савченко рассказывает, что в этот день в церквях служится Литургия преждеосвященных даров, а в монастырях за первые три дня Страстной недели прочитывают все четыре Евангелия — в среду заканчивают читать последнее.