Какой сегодня день

Во вторник, 18 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день социальной работы, День выхода человека в открытый космос и День воссоединения Крыма с Россией. Православные чтят память память святого мученика Конона Мандонского, по народному календарю сегодня — Конон Огородник. Подробнее о событиях 18 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 18 марта

Международные праздники 18 марта

День выхода человека в открытый космос

В мире сегодня празднуют важнейшую веху в истории покорения космоса — День выхода человека в открытый космос. Именно в этот день в 1965 году с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восход-2» с экипажем из двух человек: командиром корабля Павлом Беляевым, а также пилотом Алексеем Леоновым, который провел за бортом корабля около 12 минут, став первым человеком, побывавшем в открытом космосе. Миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следили во всех уголках земного шара. Спустя некоторое время этот эксперимент повторили американские космонавты Джеймс Макдиватт и Эдвард Уайт.

Всемирный день социальной работы

На эту же дату приходится Всемирный день социальной работы, объединяющий социальных работников разных стран мира. Инициатором торжества выступили Международная Федерация социальных работников и Международная Ассоциация школ социальной работы, чтобы привлечь внимание правительств к профилактике социальной незащищенности и насущным проблемам отрасли. Идею поддержали государственные и негосударственные социальные организации в более чем в 140 государствах. Каждый год празднования проходят в третий вторник марта и посвящены какой-либо актуальной теме.

Праздник в России 18 марта

День воссоединения Крыма с Россией

В текущем году отмечается 11-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта в Москве был подписан договор о возвращении полуострова в состав РФ. Документ вступил в силу спустя три дня после его ратификации Федеральным собранием. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По итогам референдума воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. По итогам Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ. Ежегодно 18 марта по всей стране проходят праздничные концерты, шествия, автопробеги, тематические выставки и другие мероприятия, приуроченные к этой дате.

Церковный праздник 18 марта

День памяти святого мученика Конона Мандонского

Православная церковь 18 марта вспоминает святого мученика Конона Мандонского, жившего в III веке в небольшом городке Мандон на территории современной Турции. Всё свое время он посвящал молитвам и возделыванию небольшого огорода, за что получил прозвище Огородник. В период гонений на христиан святой подвергся преследованиям, но мужественно перенес все мучения, продолжая отстаивать христианскую веру. За отказ принести жертву языческим богам праведнику вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей, пока тот не упал и не погиб под копытами лошадей. Церковь почитает Конона в лике святых. Считается, что святой помогает всем, кто занимается работой в саду и огороде. Также ему молятся о хорошем урожае и помощи в трудных ситуациях.

Народный праздник 18 марта

Конон Огородник

В народном календаре этот день получил название Конон Огородник. В деревнях в эту пору начинались полевые работы, поэтому именно день памяти Конона Мандонского считался стартом для того, чтобы копать грядки и замачивать семена, даже в плохую погоду. Крестьяне верили, что их труды будут обязательно вознаграждены богатым урожаем хлеба. При этом в народе считали, что святой может наслать разрушительный град, отсюда его второе прозвище — Градарь. Чтобы обезопасить огород от напастей, проводили специальный обряд: в почве выкапывали три лунки, над каждой шептали специальный заговор, а затем засыпали землей. По приметам дня определяли, какая погода установится летом. Ясное небо говорило о том, что лето пройдет без града, а значит, посевы не пропадут. Если ярко светило солнце, это предвещало теплый сезон и урожайный год.

Что нельзя делать 18 марта:

• работать через силу — труд будет напрасный

• совершать покупки — они не принесут радости

• сплетничать — по поверьям, это может привести к заиканию

• разбивать яйца ножом — к конфликту с супругом

Кто родился 18 марта

Мари де Лафайет (1634) — французская писательница, зачинательница жанра любовно-психологического романа

Якоб Штейнер (1796 ) — швейцарский математик, один из основателей современной геометрии

Николай Римский-Корсаков (1844) — русский композитор, автор 15 опер и трех симфоний, участник «Могучей кучки»

Рудольф Дизель (1858) — немецкий инженер и изобретатель, создатель двигателя внутреннего сгорания

Борис Грачевский (1949) — российский режиссер и сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш»

Алексей Ягудин (1980) — российский фигурист, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион

Именины 18 марта

Мужчины: Адриан, Георгий, Давид, Евлампий, Иван, Кирилл, Конон, Константин, Николай, Онисий, Феофан, Фёдор, Фотий

Женщины: Ираида (Ироида)

Лунный календарь на 18 марта

Спутник Земли 18 марта будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Скорпион. В этот период активность начинает уменьшаться, настает частая смена состояний, идей и суждений. Причем случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и к личной жизни.

Чтобы сохранить равновесие, астрологи рекомендуют внимательно отнестись к своим эмоциям, сохраняя состояние покоя. Важные дела по возможности лучше перенести на другое время.



Люди, рожденные 18 марта, принадлежат к знаку Рыбы. Именинники этого дня энергичные и решительные люди, не лишенные новаторского подхода. Это настоящие первопроходцы, которые не боятся принимать вызовы и учиться на ошибках, шаг за шагом добиваясь прогресса и роста. В делах они чрезвычайно терпеливые и настойчивые, поэтому результат, как правило, не заставляет себя ждать.