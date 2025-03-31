Какой сегодня день

В пятницу, 4 апреля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день интернета и День веб-мастера. Православные празднуют День иконы Божией Матери «Изборская» и чтят память священномученика Василия Анкирского, пострадавшего за веру во времена гонений на христиан. По народному календарю сегодня — Василий Теплый. Подробнее о событиях 4 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 4 апреля

Международные праздники 4 апреля

Международный день интернета

В мире сегодня отмечается Международный день интернета. Ежегодно празднования проходят в одну и ту же дату в день памяти святого Исидора Севильского, который считается покровителем Сети. Инициатива учреждения торжества принадлежит Католической церкви, которая признала Всемирную сеть такой же сокровищницей знаний, как библиотеки и музеи. Когда же обсуждался вопрос, кого выбрать святым покровителем интернета, пользователи отдали свои голоса за христианского святого, до этого уже признанного покровителем учеников и студентов. В 2003 году папа Иоанн Павел II официально утвердил решение о праздновании 4 апреля Международного дня интернета. К праздничной дате часто приурочены презентации интернет-новинок, различные семинары, конференции и просветительские мероприятия, на которых говорят о развитии и будущем интернета.

День веб-мастера

Примечательно, что на эту же дату приходится День веб-мастера — профессиональный праздник специалистов, которые занимаются разработкой веб-сайтов и приложений для Интернета. Дата торжества выбрана неслучайно. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что цифры 4.04, соответствующие дате 4 апреля, по своему написанию напоминают наиболее часто всплывающую ошибку 404 («Страница не найдена»), известную всем пользователям. Сам же термин «веб-мастер» впервые был упомянут праотцом Интернета Тимом Бернерсом-Ли в 1992 году в эпоху развития Всемирной сети. Сегодня профессия считается одной из самых востребованных и официально признана во многих странах мира, включая Россию и государства СНГ.

Церковные праздники 4 апреля

День иконы Божией Матери «Изборская»

Православная церковь 4 апреля почитает икону Божией Матери «Изборская» — один из самых известных чудотворных образов. Наиболее всего его чтят в Псковской области, которая на протяжении столетий оставалась стражем северо-западных рубежей страны. Икону часто называют пядничной, так как по ширине изображение равно старинной русской мере — пяди, или четырем вершкам. Прославилась она во второй половине XVII века, когда Псковская земля подверглась нападению иноземцев. Враги подожгли посад в Печерском монастыре и намеревались осадить Изборскую крепость. Жители сорок дней молились Богоматери, всё это время святой образ мироточил. Прихожане увидели в этом хороший знак. И действительно, после сорокадневного молебна Изборск был избавлен от вражеского нашествия. Через несколько лет было установлено празднование в честь иконы.

День памяти священномученика Василия Анкирского

Также 4 апреля верующие вспоминают священномученика Василия Анкирского, который жил в IV веке в городе Анкире и храбро исповедовал христианство во времена распространения ереси и гонений. Он неустанно призывал свою паству не верить лживым речам еретиков. За это местный арианский собор лишил его священнического сана. Однако на Палестинском соборе в 334 году ему вернули сан пресвитера. В 361 году на римский престол взошел император Юлиан Отступник, при котором христиане вновь подверглись преследованиям. Несмотря на это, святой Василий продолжал открыто проповедовать веру в Христа, отказываясь приносить жертвы ложным богам. Смелость пресвитера вызвала недовольство анкирских властей. Его судили и после долгих пыток бросили в темницу. Василий стойко терпел все истязания, не переставая молиться, и после долгих мучений скончался в 362 году.

Народный праздник 4 апреля

Василий Теплый

В народном календаре сегодняшний день известен как Василий Теплый. Такое название связано с тем, что к этому времени в большинстве регионов уже устанавливалась теплая солнечная погода. Традиционно в праздник в деревнях пекли небольшие калачи в виде солнца для каждого члена семьи. Угощение было принято съедать целиком, а крошки отдавать птицам. Считалось, что этот обряд помогает укрепить здоровье и прибавляет сил. Также на Василия проверяли состояние обуви и чинили всё, что поддавалось починке, а безнадежно испорченное выкидывали. Планировавшие строительство дома, бани или сарая внимательно наблюдали за течением талых вод. На месте, куда стекали ручейки, ничего не возводили, потому что знали, что постройка будет стоять непрочно. По приметам дня судили о будущей погоде. Голубоватый отлив облаков предвещал дожди в ближайшее время. А если над горизонтом появлялось солнце в красных кругах, то ожидали хорошего урожая летом.

Что нельзя делать 4 апреля:

начинать несколько дел одновременно, ни в одном из них не удастся преуспеть;

делиться своими планами и мечтами, иначе они не сбудутся;

вывешивать постиранное белье на улице, по поверьям, в него могла забраться нечисть;

ругаться и ссориться с близкими, так как разногласия могут затянуться надолго.

Кто родился 4 апреля

Юрий Герман (1910) — писатель, драматург и киносценарист, лауреат Сталинской премии

Элина Быстрицкая (1928) — актриса и педагог, народная артистка СССР

Андрей Тарковский (1932) — кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР

Илья Резник (1938) — поэт-песенник, народный артист России

Дмитрий Нагиев (1967) — театральный и киноактер, шоумен, теле- и радиоведущий

Антон Комолов (1976) — популярный радио- и телеведущий, актер дубляжа

Именины 4 апреля

Мужчины: Василий, Исаакий.

Женщины: Аглаида, Дарья, Таисия.

Лунный календарь на 4 апреля

Спутник Земли 4 апреля будет находиться в фазе растущей Луны в знаке Рак. По утверждению астрологов, этот период идеально подходит для неспешной, хорошо отлаженной работы, не требующей больших усилий. Неплохо будут идти дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. А вот с финансами стоит быть осторожнее. Сегодня не рекомендуется брать кредиты, займы и давать деньги в долг. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, то также не следует поддаваться импульсивным решениям и вступать в конфликты. Звезды советуют внимательно отнестись к близким людям, их желаниям и потребностям, это пойдет лишь на пользу.

Люди, рожденные 4 апреля, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня рациональные, уверенные и твердо стоящие на земле люди, которые редко соглашаются с общественным мнением и живут преимущественно по собственным правилам. Они четко понимают свои цели и довольно упорно их добиваются, достигая успеха в разных сферах. Но поскольку природа наделила их артистизмом и харизмой, то лучше всего представители знака реализуют себя в творческих профессиях.