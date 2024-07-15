Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском
Мир
В СМИ рассказали о месте работы подозреваемого в нападении на Трампа
Мир
Трамп отказался менять график предвыборной кампании и поедет на съезд партии
Общество
Певица IOWA похвалила организаторов праздника «Алые паруса – 2024»
Мир
СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Общество
Дополнительные силы МЧС направлены на тушение пожара около Дюрсо
Мир
Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа
Общество
VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов
Мир
На митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало
Мир
Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Происшествия
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже
Мир
Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа
Мир
СМИ назвало причиной спасения Трампа движение головой
Общество
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территории трех баз отдыха
Мир
На Украине сообщили о поджоге полицейским двух трансформаторов
Мир
Китайские маркетплейсы начали продажу футболок с изображением Трампа после покушения
Мир
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году
Сюжет:

Какой сегодня день

Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 15 июля
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 15 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День памяти cвятитeля Фoтия Мocкoвcкoгo, Всемирный день навыков молодежи, День военного эколога в России и День моря в Японии. Подробнее о событиях 15 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 15 июля

Международный праздник 15 июля

Ежегодно 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day). Это один из международных дней ООН, учрежденный в 2014 году с целью напомнить о роли молодежи в построении современного мира и необходимости поддержки молодых людей. В ряде стран к торжеству приурочены конференции, просветительские лекции, обучающие семинары, посвященные вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства. В 2024 году мероприятия объединены общей темой — «Навыки молодежи для мира и развития».

Национальны праздник 15 июля

В Японии в понедельник празднуют День моря (яп. Уми-но хи) — государственный праздник, который японцы определяют как день благодарности океану и надежды на процветание морской страны. Для людей, неразлучных с морской стихией, это профессиональная дата, которая сопровождается многочисленными торжественными мероприятиями и открытием новых морских сооружений, а для всех остальных День моря — долгожданный выходной.

Праздник в России 15 июля

В России 15 июля свой профессиональный праздник отмечают военные экологи. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году было образовано Управление экологической безопасности Вооруженных сил РФ. В его задачи входит изучение влияния военной деятельности на окружающую среду и минимизация вреда, наносимого экологии военными действиями. Сегодня предмет «Военная экология» включен в программу некоторых военно-учебных заведений.

Церковный праздник 15 июля

Православные верующие 15 июля чтут память святителя Фотия Мocкoвcкoгo. Святой по происхождению был грек, известность он получил благодаря своей учености и святости жизни. С 1408 года Фотий стал митрополитом Русской церкви, которого вплоть до XV века выбирал константинопольский патриарх. После прибытия из Константинополя митрополит всю жизнь посвятил служению, добившись мира и молитвенного единства в вверенной ему епархии. Скончался он в 1430 году в праздник Положения Ризы Богородицы. Архиерейское богослужебное облачение Фотия хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

Народный праздник 15 июля

В народной традиции день 15 июля известен как праздник Берегини, который был одним из самых значимых в летний период. Олицетворением образа Берегини — славянской богини, считавшейся хранительницей дома, защитницей людей и покровительницей урожая, служили березы. В это время наши предки ходили в лес, чтобы поклониться белоствольным красавицам. Девушки просили помочь найти им суженых, а женщины надеялись на помощь в укреплении брачных уз. В праздник устраивали шумные застолья и проводили разные ритуалы на привлечение благополучия и семейного счастья.

Что нельзя делать 15 июля:

ругаться и ссориться — помириться потом будет сложно,

менять обстановку в доме — к жизненным трудностям,

ломать ветки березы — в будущем настигнут беды,

брать в руки иглы и спицы — иначе можно «зашить» кошелек.

День матери, отца, дочери и сыновей: когда важные праздники в Год семьи в России
Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Кто родился 15 июля

Рембрандт (1606) — голландский художник, яркий представитель стиля барокко

Мария Ермолова (1853) — русская драматическая актриса, первая народная артистка РСФСР

Владимир Крюков (1897) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой СССР

Бертрам Брокхауз (1918) — канадский физик, Нобелевский лауреат

Юрий Айзеншпис (1945) — советский и российский музыкальный продюсер

Александр Васильев (1969) — российский рок-музыкант, лидер группы «Сплин»

Именины 15 июля

Мужчины: Иувеналий (Ювеналий), Фотий.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 15 июля

Спутник Земли 15 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день крайне удачным для деловых и творческих людей. Сегодня они могут фонтанировать самыми разными идеями, а сильная энергетика дня поможет их реализации. Также возможны финансовые поступления, новые предложения и прибыльные сделки. Важно не упустить свой шанс.

Люди, рожденные 15 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия наделены проворным умом и умелыми руками. Они обладают завидными творческими способностями, но при этом не лишены организаторских навыков. Однако, как и многие Раки, с трудом переносят обиды и критику, поэтому нуждаются в партнерах, разделяющих их взгляды и жизненные ценности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024