Какой сегодня день

В понедельник, 15 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День памяти cвятитeля Фoтия Мocкoвcкoгo, Всемирный день навыков молодежи, День военного эколога в России и День моря в Японии. Подробнее о событиях 15 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 15 июля

Международный праздник 15 июля

Ежегодно 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day). Это один из международных дней ООН, учрежденный в 2014 году с целью напомнить о роли молодежи в построении современного мира и необходимости поддержки молодых людей. В ряде стран к торжеству приурочены конференции, просветительские лекции, обучающие семинары, посвященные вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства. В 2024 году мероприятия объединены общей темой — «Навыки молодежи для мира и развития».

Национальны праздник 15 июля

В Японии в понедельник празднуют День моря (яп. Уми-но хи) — государственный праздник, который японцы определяют как день благодарности океану и надежды на процветание морской страны. Для людей, неразлучных с морской стихией, это профессиональная дата, которая сопровождается многочисленными торжественными мероприятиями и открытием новых морских сооружений, а для всех остальных День моря — долгожданный выходной.

Праздник в России 15 июля

В России 15 июля свой профессиональный праздник отмечают военные экологи. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году было образовано Управление экологической безопасности Вооруженных сил РФ. В его задачи входит изучение влияния военной деятельности на окружающую среду и минимизация вреда, наносимого экологии военными действиями. Сегодня предмет «Военная экология» включен в программу некоторых военно-учебных заведений.

Церковный праздник 15 июля

Православные верующие 15 июля чтут память святителя Фотия Мocкoвcкoгo. Святой по происхождению был грек, известность он получил благодаря своей учености и святости жизни. С 1408 года Фотий стал митрополитом Русской церкви, которого вплоть до XV века выбирал константинопольский патриарх. После прибытия из Константинополя митрополит всю жизнь посвятил служению, добившись мира и молитвенного единства в вверенной ему епархии. Скончался он в 1430 году в праздник Положения Ризы Богородицы. Архиерейское богослужебное облачение Фотия хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

Народный праздник 15 июля

В народной традиции день 15 июля известен как праздник Берегини, который был одним из самых значимых в летний период. Олицетворением образа Берегини — славянской богини, считавшейся хранительницей дома, защитницей людей и покровительницей урожая, служили березы. В это время наши предки ходили в лес, чтобы поклониться белоствольным красавицам. Девушки просили помочь найти им суженых, а женщины надеялись на помощь в укреплении брачных уз. В праздник устраивали шумные застолья и проводили разные ритуалы на привлечение благополучия и семейного счастья.

Что нельзя делать 15 июля:

ругаться и ссориться — помириться потом будет сложно,

менять обстановку в доме — к жизненным трудностям,

ломать ветки березы — в будущем настигнут беды,

брать в руки иглы и спицы — иначе можно «зашить» кошелек.

Кто родился 15 июля

Рембрандт (1606) — голландский художник, яркий представитель стиля барокко

Мария Ермолова (1853) — русская драматическая актриса, первая народная артистка РСФСР

Владимир Крюков (1897) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой СССР

Бертрам Брокхауз (1918) — канадский физик, Нобелевский лауреат

Юрий Айзеншпис (1945) — советский и российский музыкальный продюсер

Александр Васильев (1969) — российский рок-музыкант, лидер группы «Сплин»

Именины 15 июля

Мужчины: Иувеналий (Ювеналий), Фотий.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 15 июля

Спутник Земли 15 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день крайне удачным для деловых и творческих людей. Сегодня они могут фонтанировать самыми разными идеями, а сильная энергетика дня поможет их реализации. Также возможны финансовые поступления, новые предложения и прибыльные сделки. Важно не упустить свой шанс.

Люди, рожденные 15 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия наделены проворным умом и умелыми руками. Они обладают завидными творческими способностями, но при этом не лишены организаторских навыков. Однако, как и многие Раки, с трудом переносят обиды и критику, поэтому нуждаются в партнерах, разделяющих их взгляды и жизненные ценности.