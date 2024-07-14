Какой сегодня день

В воскресенье, 14 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День российской почты, День взятия Бастилии во Франции, День рыбака и народное торжество Летние Кузьминки. Подробнее о событиях 14 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 14 июля

Национальный праздник 14 июля

Во Франции 14 июля отмечают один из самых знаменательных праздников — День взятия Бастилии. Его история начинается с лета 1789 года, когда восставшая толпа в Париже штурмом взяла крепость. Этот день считают началом Великой французской революции, которая привела к уничтожению в стране старых порядков. Официально памятная дата учреждена 31 января 1879 года и празднуется как национальный праздник, который сопровождается военным парадом на Елисейских полях и Большим балом в саду Тюильри.

Праздники в России 14 июля

В России во второе воскресенье июля отмечают День рыбака. Праздник на протяжении многих лет справляют представители рыбного промысла и рыбаки-любители. Его инициаторами в 60-х годах выступили рыболовы Мурманской области, где рыбный промысел один из основных. Каждый год к торжеству приурочено множество мероприятий. С особым размахом его отмечают в Мурманске, Архангельске, Владивостоке, а также других крупных морских и речных городах. Для жителей организуют фестивали ухи, мастер-классы от шеф-поваров и концерты с участием звезд.

На эту же дату приходится День российской почты, учрежденный в честь 300-летия образования почтовой службы в России. В этот день поздравления принимают все сотрудники почты независимо от должности. Традиционно к празднику приурочены концерты и культурные мероприятия, выпуск коллекционных серий марок и благотворительные акции.

Церковный праздник 14 июля

Православные верующие 14 июля вспоминают святых братьев Косму и Дамиана (в русской традиции — Кузьма и Демьян), живших на рубеже III–IV веков в Малой Азии. Господь наделил их даром исцеления и чудотворения. Еще в детстве братья были отданы на обучение врачебной науке. Несмотря на отказ поклоняться идолам, им удалось избежать преследований. Пострадали они от своего наставника, который обучал их врачебному делу. Позавидовав славе учеников, он умертвил целителей.

Народный праздник 14 июля

В народном календаре этот день известен как Летние Кузьминки. Праздник выпадал на самый разгар сенокоса, поэтому встречали его в поле. Помимо уборки сена на Кузьму пололи грядки и начинали собирать корнеплоды, а также первые ягоды малины и крыжовника. Женщины с утра варили обетную кашу, продукты для которой собирали вскладчину. Ею потчевали родственников, соседей, странников и нищих. Застолье часто сопровождалось задушевными беседами и песнями.

Что нельзя делать 14 июля

жаловаться на судьбу — навлечь новые несчастья;

сквернословить и завидовать другим — лишиться благополучия;

делиться тайнами — о них вскоре все узнают;

делать крупные приобретения — не принесут радости.

Кто родился 14 июля

Джулио Мазарини (1602) — французский политик, кардинал;

Гавриил Державин (1743) — русский поэт эпохи Просвещения;

Густав Климт (1862) — австрийский художник, основоположник модерна;

Ирвинг Стоун (1903) — американский писатель и драматург;

Аннабелла (1907) — французская актриса (наст. имя Сюзанна Шарпантье);

Хавьер Солана (1942) — испанский ученый-физик, специалист по физике твердого тела.

Именины 14 июля

Мужчины: Алексей, Аркадий, Константин, Лев, Петр.

Женщины: Ангелина.

Лунный календарь на 14 июля

Спутник Земли 14 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день одним из самых неблагоприятных в лунном месяце. Сегодня могут обостриться отношения с близким, проявиться проблемы в деловой и финансовых сферах. Важно не поддаваться иллюзиям и по возможности избегать появления напряженных ситуаций.

Люди, рожденные 14 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия энергичные, умные, уверенные в себе личности. Они взвешенно подходят к любым вопросам и находят оптимальные пути решения любых задач. От большинства Раков они отличаются более независимым и противоречивым характером.