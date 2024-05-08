Какой сегодня день

В среду, 8 мая, в России отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день Красного Креста, День Победы в Европе, а также народный праздник Марк Ключник. Подробнее о знаменательных событиях 8 мая читайте в материале «Известий».

Праздники 8 мая

Международный праздник 8 мая

На международном уровне 8 мая празднуют Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, посвященный волонтерам, работающим ради спасения жизней людей во время вооруженных конфликтов, эпидемий и катастроф.

В качестве даты торжества был выбран день рождения основателя движения Красного Креста — швейцарского общественного деятеля Жана Анри Дюнана. В 1859 году он побывал на месте битвы при Сольферино, которая стала самым кровавым эпизодом австро-итало-французской войны. Видя страдания раненых бойцов, Дюнан решил создать добровольческую организацию для защиты жертв войн и катастроф по всему миру. Так появился Международный Комитет Красного Креста (МККК). На сегодняшний день в его отделениях состоят 16 млн волонтеров из 191 страны.

Европейский праздник 8 мая

В западных странах 8 мая празднуют День победы в Европе, установленный в память о капитуляции фашистской Германии после поражения в Второй мировой войне. Договор об окончательном прекращении огня и полной капитуляции нацистских сил был подписан в немецком городе Карлхосте 8 мая в 22:43 по местному времени. В Москве на тот момент уже начались новые сутки, поэтому в России Победу празднуют 9 мая, а в США и Европе — на день раньше.

В этот день жители стран, сражавшихся против гитлеровской коалиции, возлагают цветы к памятникам героев войны и мемориалам, отдавая дань уважения погибшим солдатам. В круглые даты праздник проходит более торжественно, но зачастую он отмечается довольно сдержано.

Церковный праздник 8 мая

Православная церковь 8 мая вспоминает апостола и евангелиста Марка Александрийского. По преданию, он родился в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Во время крестных страданий Христа святой до самого конца следовал за Спасителем, а после Воскресения Господня дом его семьи стал местом молитвенных собраний для верующих и пристанищем для некоторых учеников Сына Божьего.

Святой Марк путешествовал с проповедью по странам Африки. Он также основал христианскую церковь в Египте и стал первым епископом в Александрии. Апостол смело обличал идолопоклонство и поддерживал христиан, чем вызвал ненависть язычников. Во время очередного богослужения его схватили и бросили в темницу. Наутро толпа поволокла святого по улицам, чтобы привести на суд, но по дороге тот скончался.

В 2024 году на 8 мая также приходится среда Светлой седмицы, во время которой верующие чтут память Собора преподобных отцов, на Богошественной горе Синай подвизавшихся. Во время этого торжества вспоминают монахов, в разное время совершавших подвижнические подвиги в Синайском монастыре.

Кроме того, 8 мая празднуют дни памяти двух икон Божией Матери — Цареградской и Касперовской.

Народный праздник 8 мая

На Руси 8 мая праздновали день Марка Ключника. В старину люди верили, что святой Марк владеет ключами от неба, с помощью которых он может «отпереть» или «запереть» дожди. Поэтому в праздник крестьяне молились апостолу, надеясь на его снисхождение и помощь во время земледельческого сезона. В этот день жители деревень проводили особые обряды, вызывающие дождь. Осадки на Марка Ключника считались хорошей приметой, предвещающей богатый урожай хлеба и обилие молока у коров.

Что нельзя делать 8 мая:

злословить, сплетничать, давать непрошенные советы — к неудачам в личной жизни;

строить совместные планы с любимым человеком — они не воплотятся;

отказывать в помощи нуждающимся — к нищете.

Кто родился 8 мая

Николай Новиков (1744) — русский просветитель, издатель, журналист.

Константин Романов (1779) — российский великий князь, цесаревич, генерал-адъютант.

Жан Анри Дюнан (1828) — швейцарский предприниматель, общественный деятель, основатель международной организации Красный Крест.

Гарри Трумэн (1884) — американский государственный деятель, 33-й президент США (1945–1953).

Роберто Росселлини (1906) — итальянский кинорежиссер.

Валерий Тодоровский (1962) — российский режиссер, сценарист и продюсер.

Вадим Галыгин (1976) — белорусский и российский шоумен, актер, продюсер, телеведущий.

Именины 8 мая

Мужские: Василий, Марк, Сергей, Сильвестр.

Женские: Ника.

Лунный календарь на 8 мая

В среду, 8 мая, спутник Земли будет находиться в фазе Новой Луны. По мнению астрологов, в это время люди склонны к пассивности и лени, так как лунный цикл подходит к концу, а вместе с ним заканчиваются и силы. Поэтому этот день желательно посвятить отдыху и заботе о себе. Полезно будет уделить внимание творческим хобби, искусству, а также расслабляющим практикам: йоге, массажу, медитации и т.д.

Люди, рожденные 7 мая, находятся под покровительством созвездия Тельца. Представители этого знака практичны, трудолюбивы и надежны. Они также наделены различными талантами, обладают деловой хваткой и живым воображением. Однако в принципиальных вопросах такие личности могут быть излишне упрямы и самонадеянны, что нередко приводит к ошибкам.