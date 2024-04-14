15 апреля — Всемирный день искусства: история и традиции праздника

В России и других странах 15 апреля отмечают Всемирный день искусства (World Art Day). Праздник проходит в день рождения итальянского художника Леонардо да Винчи и объединяет любителей живописи во всем мире. В 2025 году празднования пройдут во вторник. О том, как появился праздник и какие мероприятия проходят в эту дату, рассказывают «Известия».

Всемирный день искусства в 2025 году — история праздника

Леонардо да Винчи считается одним из самых выдающихся художников эпохи Возрождения. Среди его наиболее известных работ — «Тайная вечеря» и «Мона Лиза» («Джоконда»), которая находится в парижском Лувре.

Однако ум и творческий дар живописца простирались далеко за пределы искусства. Еще в раннем детстве он увлекся анатомией и механикой. В медицине его знают как автора множества анатомических рисунков людей и животных, а инженеры — как прогрессивного изобретателя, предвосхитившего эру паровозов и самолетов.

Изобретения и полотна Леонардо да Винчи были во многом инновационными для своего времени и до сих пор вызывают большой интерес у исследователей.

Идея учредить всемирный праздник в день рождения художника впервые прозвучала в апреле 2011 года на 17-й сессии Генеральной ассамблеи Международной ассоциации искусств в Гвадалахаре (Мексика). Ее поддержали все национальные комитеты стран, входящих в объединение, которое было создано в середине XX века в рамках ЮНЕСКО.

Первые празднования прошли в 2012 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и служит важным объединяющим фактором для людей разных культур и национальностей.

Всемирный день искусства в 2025 году — как отмечают

Во многих странах мира 15 апреля проводятся художественные и культурные мероприятия. Они охватывают не только живопись, но и такие виды творчества, как скульптура, музыка, танцы, кинематограф, фотография и мультимедийное искусство.

К празднику приурочены премьеры в театрах и концертных залах, выставки, конференции и семинары. Также организуются просветительские мероприятия, которые знакомят с известными представителями современного искусства и прошлых лет.

Еще к Всемирному дню искусств устраиваются дни открытых дверей в различных музеях и галереях. Не остаются в стороне школы искусств, музыкальные, художественные школы и другие учебные заведения.

И, конечно, в этот день вспоминают легендарного да Винчи. По телевидению и в газетах выходит много сюжетов, посвященных его жизни и творчеству.

Ранее «Известия» рассказали, как празднуют Всемирный день театра, который отмечается в конце марта.