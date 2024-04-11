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В РФ начали продавать спорткар MG с «дверями-ножницами»

В России начались продажи спорткара MG Cyberster по цене от 9,5 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве состоялась презентация спортивного электрического родстера MG Cyberster. Продажи автомобиля стартовали по цене от 9,5 млн рублей, включая НДС. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции официального представителя британско-китайской марки MG в России ООО «ЭмДжи Мотор Рус».

Автомобиль на первом этапе будет представлен в автосалонах в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Тюмени.

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MG Cyberster дебютировал в Китае в августе прошлого года. Родстер оснащен электрической силовой установкой, которая развивает 544 л. с. (725 Нм), и системой полного привода. С места до «сотни» он разгоняется за 3,2 с, мотор питает батарея емкостью 77 кВт·ч, на одном заряде Cyberster способен преодолеть до 576 км.

Кабриолет имеет мягкий верх с электроприводом, крыша открывается и закрывается за 10 с на скорости до 50 км/ч, «двери-ножницы» распахиваются вертикально под углом от 30 до 70 градусов. За работу мультимедийной системы отвечают чип Qualcomm Snapdragon 8155 и игровой движок Unreal Engine. В «базе» спорткар оснащен тормозами Brembo с четырехпоршневыми суппортами, аудиосистемой Bose и 20-дюймовыми колесными дисками.

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Фото: Сергей Лантюхов

В Китае MG Cyberster стоит от 319,8 тыс. юаней (около 4,06 млн рублей по курсу на момент публикации). MG Motor была основана в Великобритании в 1924 году и с 2007 года принадлежит китайской корпорации SAIC Motor.

28 марта «ЭмДжи Мотор Рус», официальный дистрибутор MG, рассказал о планах развития бренда на российском рынке. В этом году в страну ввезут 5 тыс. автомобилей марки, а к 2026 году импорт будет удвоен.

Первыми компания привезет в Россию седан MG5 и лифтбек MG7. Первый оснащен атмосферным объемом 1,5 л (114 л. с. и 150 Нм) и стоит от 2,477 млн рублей. Более крупный MG7 оснащен двухлитровым турбомотором (261 л. с. и 405 Нм) и обойдется в 3,971 млн рублей минимум.

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