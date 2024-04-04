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В РФ представят китайский родстер MG Cyberster с «дверями-ножницами»

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Фото: MG
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В апреле в России состоится презентация спортивного электрического родстера MG Cyberster. Об этом говорится в сообщении дистрибутора британско-китайской марки MG в России ООО «Эмджи Мотор Рус», которое поступило «Известиям» 4 апреля.

Премьера MG Cyberster в Китае состоялась в августе прошлого года. Родстер оснащен электрической силовой установкой, которая развивает 544 л.с. (725 Нм), и системой полного привода. С места до «сотни» он разгоняется за 3,2 секунды, мотор питает батарея емкостью 77 кВтч, на одном заряде Cyberster способен преодолеть до 576 км.

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Фото: MG

Кабриолет с мягким верхом и электроприводом позволяет открывать и закрывать крышу за 10 секунд на скорости до 50 км/ч, «двери-ножницы» распахиваются вертикально под углом от 30 до 70 градусов. За работу мультимедийной системы отвечают чип Qualcomm Snapdragon 8155 и игровой движок Unreal Engine. В «базе» спорткар оснащен тормозами Brembo с четырехпоршневыми суппортами, аудиосистемой Bose и 20-дюймовыми колесными дисками.

В Китае MG Cyberster стоит от 319,8 тыс. юаней (около 4,06 млн рублей по курсу на момент публикации). MG Motor была основана в Великобритании в 1924 году и с 2007 года принадлежит китайской корпорации SAIC Motor.

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Ранее, 28 марта, «ЭмДжи Мотор Рус», заявила, что начнет продажи в РФ седанов MG5 и лифтбэков MG7. Первый будет стоить от 2,48 млн рублей, второй обойдется минимум в 3,97 млн рублей.

6 марта компания «Мир-Дистрибьютор» объявила, что в России в 2024 году начнутся продажи 10 моделей автомобилей марки MG. Так, в первой половине 2024 года планируется официальное начало продаж лифтбэков MG6 и кроссоверов MG HS и MG ZS. Затем на российский рынок выйдут лифтбэки MG7, а также кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV.

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