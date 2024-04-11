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В России за последние три года закрылся каждый десятый салон красоты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последние три года число салонов красоты в России сократилось на 9,6%. При этом тенденция в регионах отразилась неравномерно: если в Краснодарском крае с января 2021 по апрель 2024 года закрылись 22% бьюти-студий, то в Москве за тот же период их стало больше на 4,33%. Это следует из результатов исследования проекта «Контур.Фокус», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.

Аналитики уточнили, что всего за рассматриваемый период количество салонов красоты уменьшилось со 123 107 организаций до 111 246. Отрицательная динамика в отрасли началась в 2021 году и продолжалась вплоть до марта 2023 года. Самым тяжелым периодом для бьюти-сферы оказался 2022 год, когда количество организаций находилось на наименьшем уровне. Так, на начало 2022-го действовало чуть больше 105 тыс. компаний, а к концу года снизилось до 102 тыс.

В лидерах по числу салонов красоты Москва, где, по данным на апрель 2024 года, действуют 11 339 бьюти-студий. На втором месте Московская область (8459 компаний), на третьем — Санкт-Петербург (5030).

Меньше всего салонов красоты работает в Ненецком автономном округе (10 компаний), на второй строчке Байконур (27), на третьей — Республика Ингушетия (32).

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Эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности Антон Яковлев отметил, что в 2021 году количество организаций в индустрии красоты стремительно уменьшалось, вероятно, в результате введенных коронавирусных ограничений. Однако в 2022 году по сравнению с предыдущим годом темпы ликвидаций уменьшились, но не изменили общей тенденции: к концу 2022 года число организаций приблизилось к минимуму за весь период. Уже начиная с 2024 года отрасль стала восстанавливаться, но пока не смогла вернуться к уровню начала 2021-го.

«Первоначально спад можно объяснить последствиями коронавирусных ограничений: сфера бытового обслуживания, к которой среди прочего относятся и салоны красоты, пострадала сильнее многих сегментов. Жесткие ограничения применялись в 2020 году, а полностью были сняты сняты только в 2022-м. Тем не менее в 2022 году спад продолжился, причина — снижение покупательской способности потребителей. К январю 2023 года отрасль начала постепенно восстанавливаться, спрос на услуги салонов красоты вернулся, что и привело к росту числа организаций в этой сфере. Тем не менее до доковидного уровня отрасль всё еще не восстановилась, и маловероятно, что восстановится», — сказал Яковлев.

Он объяснил, что за время коронавирусных ограничений часть предпринимателей в сфере красоты ушли в «теневую область» и стали оказывать услуги как частные мастера на дому, некоторые ведут деятельность как самозанятые.

Ранее, 31 января, сообщалось, что Торгово-промышленная палата направила в правительство письмо, в котором предложила установить требования к самозанятым, которые работают в сфере красоты. Речь, например, о мастерах маникюра и косметологах. Для них предлагается ввести обязательную сертификацию. В материалах к письму подчеркивается, что для достижения честной конкуренции в России следует уравнять условия ведения бизнеса для микропредприятий и самозанятых.

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