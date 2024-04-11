Сериал РЕН ТВ «Зло» расскажет о деле директора Елисеевского гастронома

Новый сериал «Зло», снятый РЕН ТВ, повествует об одном из крупнейших дел о хищениях в советской торговле. Во времена СССР был задержан директор магазина «Елисеевский» — «Гастронома № 1» — Юрий Соколов. Мужчину приговорили к расстрелу.

Магазин закрыт уже третий год — с 11 апреля 2021 года. Однако для москвичей это место осталось знаковым.

«Я бывал в этом магазине начиная с конца 1960-х годов. Ветчина, окорок очень качественный. Были ананасы, например», — рассказал историк спецслужб, писатель-публицист Андрей Ведяев.

Дело директора гастронома хранится в 13 томах в архиве УФСБ по Москве и области, к нему прикреплены фото Соколова, его отпечатки пальцев и первые показания. Дело рассматривали в КГБ. По результатам директора «Елисеевского» обвинили во взяточничестве и расхищении продовольствия.

«Они [сотрудники КГБ] использовали методы аудио- и видеофиксации. Было зафиксировано, что, скажем, каждую пятницу приходят все руководители филиалов, все руководители отделов и приносят толстые конверты», — отметил Ведяев.

На начальном этапе следствия Соколов все обвинения категорически отрицал, но когда понял, что высокопоставленные клиенты ему не помогут, начал говорить. Следователи пообещали ему «скостить» срок за признание.

«Советский союз развалился, прежде всего, из-за того, что тогда, когда брежневское окружение и вообще элита Советского Союза просто стала жить для себя», — заметил продюсер сериала «Зло» Алексей Пиманов.

Сериал уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink. Его премьера состоялась 23 февраля. Сериал является экранизацией одноименного романа Эдуарда Хруцкого, он основан на реальных расследованиях конца 1970–1980-х и в деталях показывает обстоятельства эпохи.

В 12-серийном кино, генеральными продюсерами которого выступили Владимир Тюлин и Пиманов, есть всё, чтобы с нетерпением ждать следующей серии.