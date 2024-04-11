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Эксперты предупредили россиян о новой мошеннической схеме

Аналитики Angara Security: мошенники атакуют клиентов операторов связи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Киберпреступники начали использовать ложные ресурсы «техподдержки» для атак на клиентов операторов связи. Об этом аналитики компании Angara Security предупредили в четверг, 11 апреля.

Специалисты пришли к выводу, проанализировав более 600 тематических доменов, что наряду со звонками в адрес пользователей телеком-операторов, злоумышленники также эксплуатируют схему с сайтами «операторов связи», на которых якобы можно продлить номер телефона на год, 5 лет, 10 лет или сделать его бессрочным.

Конечная цель таких ресурсов — получение учетных записей от «Госуслуг». После ввода необходимых данных злоумышленники просят подтвердить данные через портал. При этом пользователей могут вводить в заблуждение актуальные ссылки на «Политику конфиденциальности», опубликованные на официальных ресурсах провайдеров, а также логотипы компаний и портала «Госуслуг».

Эксперты отметили в беседе с Lenta.Ru, что сотрудники служб безопасности быстро выявляют домены, в которых фигурируют наименования операторов связи, поэтому мошенники избегают их упоминания в адресе нелегитимного онлайн-ресурса. Это один из признаков мошеннической площадки.

Второй признак — в названии страниц фигурирует .html расширение, что говорит о низкоуровневой IT-разработке, которая не свойственна крупным компаниям.

Кроме того, злоумышленники используют для получения доступа к учетным записям россиян фейковые ресурсы техподдержки Telegram и Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), а также сервисных порталов банков, криптобирж, ритейлеров и онлайн-казино.

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Подключение к ним может обернуться потерей аккаунтов и слежкой

Накануне россиян предупредили, что фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф», которые воруют личные данные, появились в магазине App Store, передает НСН.

Генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал, как отличить фейковое приложение от реального.

Поскольку скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, Ромачев настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.

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