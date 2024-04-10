Эксперт предупредил об опасности фейковых приложений

В приложении App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан. У фейковых приложений стопроцентное совпадение по цветам и названиям с официальными источниками. Кроме этого, оба приложения имеют искусственно накрученные оценки неизвестных пользователей. Генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал в среду, 10 апреля, как отличить фейковое приложение от реального.

«Отличить просто: у каждого банка есть свои приложения, и ссылки на эти приложения есть на их официальных сайтах. Зайдя на сайт банка, перейдя по ссылке, вы сможете увидеть официальные приложения. Других алгоритмов нет — настолько мошенники хитры. Единственный вариант — перепроверка с сайтом, с самой организацией», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что мошенники могут в названиях аккуратно подменить, например, букву «О» на цифру «0», и визуально этого можно не заметить.

Поскольку скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, Ромачев настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.

Он предупредил, что если человек установил себе фейковое приложение, то мошенник получил доступ к вашему устройству и перехватывает все сообщения и push-уведомления. Поэтому необходимо как можно оперативнее заблокировать все карты всех банков.

«Именно все, потому что на ваше устройство установлен вирус, который получает доступ ко всему вашему девайсу, нужно все блокировать и очищать телефон, обновлять всю систему и устанавливать все приложения с официальных источников», — заключил специалист.

В свою очередь эксперт по сетевым угрозам фирмы «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что звонки с незнакомых номеров, при ответе на которые абонент бросает трубку, совершают компании и даже мошенники. Такой способ используют для проверки активности номера, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал, что угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать или попытка выяснить чувствительные для человека данные могут указывать на звонок от мошенников.