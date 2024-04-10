Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Туризм
«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Общество
В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
СМИ сообщили о гибели троих сыновей главы ХАМАС при ударе Израиля по Газе
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта SIRIUS-23
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Мир
Названы даты швейцарского саммита по Украине

Эксперт предупредил об опасности фейковых приложений

Гендиректор компании «Р-Техно» Ромачев: мошенники могут украсть все ваши данные
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В приложении App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан. У фейковых приложений стопроцентное совпадение по цветам и названиям с официальными источниками. Кроме этого, оба приложения имеют искусственно накрученные оценки неизвестных пользователей. Генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал в среду, 10 апреля, как отличить фейковое приложение от реального.

«Отличить просто: у каждого банка есть свои приложения, и ссылки на эти приложения есть на их официальных сайтах. Зайдя на сайт банка, перейдя по ссылке, вы сможете увидеть официальные приложения. Других алгоритмов нет — настолько мошенники хитры. Единственный вариант — перепроверка с сайтом, с самой организацией», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что мошенники могут в названиях аккуратно подменить, например, букву «О» на цифру «0», и визуально этого можно не заметить.

Поскольку скачивание поддельного приложения ставит под угрозу все персональные данные, Ромачев настоятельно рекомендовал сбрасывать систему, очищать телефон и устанавливать все приложения заново.

Он предупредил, что если человек установил себе фейковое приложение, то мошенник получил доступ к вашему устройству и перехватывает все сообщения и push-уведомления. Поэтому необходимо как можно оперативнее заблокировать все карты всех банков.

«Именно все, потому что на ваше устройство установлен вирус, который получает доступ ко всему вашему девайсу, нужно все блокировать и очищать телефон, обновлять всю систему и устанавливать все приложения с официальных источников», — заключил специалист.

В свою очередь эксперт по сетевым угрозам фирмы «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что звонки с незнакомых номеров, при ответе на которые абонент бросает трубку, совершают компании и даже мошенники. Такой способ используют для проверки активности номера, сообщает телеканал «360».

Такой окей нам не нужен: мошенники используют схему с рассылками от сервиса Google
Самая большая опасность — письма формируются на реальном сервере

Ранее в этот день эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал, что угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать или попытка выяснить чувствительные для человека данные могут указывать на звонок от мошенников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024