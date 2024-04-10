Эксперт перечислил указывающие на мошенников признаки в разговоре

«Красными флагами», которые указывают на звонок от мошенников, могут быть угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать или попытка выяснить чувствительные для человека данные. Такие приемы злоумышленников эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий перечислил в среду, 10 апреля.

«Это касается любой коммуникации, будь то электронная почта, мессенджер или телефонный звонок. Прежде всего, «красный флаг» — это угрожающий контекст диалога либо что-то очень срочное. Например: «Ваш счет будет заблокирован, срочно свяжитесь с нами». Мошенники пытаются заставить человека занервничать», — объяснил специалист в разговоре с Lenta.Ru.

Второй признак — просьбы предоставить, например, фото карты с двух сторон, пароль или пин-код.

«Третий «красный флаг» — сообщение, которое слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, с рассказом о выигрыше в лотерею, неожиданном наследстве», — сказал он.

Четвертым является любое неожиданное сообщение, например, звонок из ФСБ или от генерального директора, особенно если человек даже никогда с ним до этого не общался.

«Последнее — это несоответствие информации: ошибка в адресе, в ссылке, по которой просят пройти», — заключил специалист по безопасности.

Накануне депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что в беседе с неизвестными по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров, сообщает ИА «Регнум». Он призвал не отвечать на незнакомые номера, а если всё же пришлось, стоит сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении сбросить, пишет Life.Ru.