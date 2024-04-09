В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова

В беседе с незнакомцами по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что одной из основных целей мошенников, которые звонят своим потенциальным жертвам, является получение не только персональных данных, но и записи голоса со словом «да».

«Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия, поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, также мошенник может попытаться заставить абонента произнести фразу «я подтверждаю» или кодовое слово, а «система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег».

Немкин призвал не отвечать на незнакомые номера, а если все же пришлось снять трубку, лучше сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении повесить трубку, сообщает телеканал «360». Перезванивать на такой номер категорически не рекомендуется.

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством с применением аудиозаписи голоса, стоит подключить СМС-оповещения по операциям со счетом. Кроме этого для предотвращения таких рисков уже работает Единая биометрическая система, в которой банки хранят биометрические данные клиентов, при которых уже недостаточно будет голосовых команд.

Также Немкин призвал подключить определитель номера, а лучше использовать сразу несколько таких сервисов, тогда «вероятность вычислить мошенников будет выше».

Ранее, 9 апреля, в подмосковном Наро-Фоминске полицейские задержали курьера телефонных мошенников после обмана пенсионерки почти на 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 апреля сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, причастных к хищению более 7 млрд рублей у россиян через украинские кол-центры. Денежные средства, полученные таким образом, посредством цепочки финансовых операций аккумулировались в банках Украины и направлялись на финансирование ВСУ, сообщает НСН.

В тот же день стало известно, что житель подмосковного города Мытищи вместе с женой перевел мошенникам около 23 млн рублей в течение 18 дней. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

7 апреля сообщалось, что в Москве мошенники, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, за месяц выманили у женщины через мессенджер 74,6 млн рублей. По требованию прокуратуры на счета мошенников наложены аресты, пишет RT.

В феврале эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин посоветовал немедленно прекратить беседу при получении подозрительного телефонного звонка. Эксперт также предложил использовать формулировки «слушаю вас», «не имею возможности» и «отрицаю», пишет сайт kp.ru.