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В Приморье пресекли попытку вывоза зубов краснокнижного кашалота в КНР

В Приморье таможенники изъяли 13 зубов краснокнижного кашалота
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Фото: t.me/customs_rf
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Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили 13 зубов краснокнижного кашалота у туриста из РФ, а также в мусорных баках санузлах пункта пропуска в Приморье. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Три зуба нашли в кармане куртки россиянина-туриста, а еще 10 — в санузлах пункта пропуска «Пограничный». Мужчина сознался, что дериваты исчезающего вида животного за деньги попросил перевезти через границу гражданин КНР», — говорится в публикации ведомства.

ФТС уточнила, что к транспортировке привлекли троих знакомых, которые должны были вывезти 10 зубов, но после задержания организатора выбросили их. Экспертиза показала, что зубы представляют собой культурную ценность, их охраняет конвенция CITES.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что самарские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза на территорию Казахстана живого крокодила по кличке Бакс. Двухметровое животное было спрятано в деревянном ящике за банками солений и личными вещами водителя. Крокодила купили в 2009 году, а разрешительных документов на его вывоз не было. Рептилию изъяли.

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